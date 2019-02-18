Kübra Hera Aslan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. Katıldığı bir tv programında, "Ozan Doğulu'ya çok aşığım" şeklinde bir açıklamada bulunan Kübra Hera Aslan izleyenleri şaşkına çevirdi.

KÜBRA HERA ASLAN KİMDİR NERELİ KAÇ YAŞINDA?

1989 yılında İstanbul'da doğdu. Malatyalı olduğunu belirten sunucu, babaanne tarafının ise İranlı olduğunu söylemişti. Eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladı.Düzgün diksiyonu ve sunuculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Kübra Hera Aslan uzun bir dönem spor spikerliği yaptı. Kübra Hera Aslan, Ozan Doğulu ile birlikte Öle Öle isimli şarkıda düet yaparak müzik hayatına katıldı.