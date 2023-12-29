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        Haberler Dünya Kudüs Seriyyeleri, Lübnan'da 2 mensubunun İsrail saldırısında öldürüldüğünü duyurdu

        Kudüs Seriyyeleri, Lübnan'da 2 mensubunun İsrail saldırısında öldürüldüğünü duyurdu

        Filistin İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusuyla yaşanan çatışmalarda iki mensubunun öldürüldüğünü duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 23:35 Güncelleme: 29.12.2023 - 23:35
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        Filistin'den iki kayıp
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        Kudüs Seriyyelerinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

        Açıklamada, Ahmed Ali Cibril ile Ali Esved isimli Kudüs Seriyyeleri mensuplarının "Aksa Tufanı" kapsamında Lübnan'ın güneyinde işgal altındaki Filistin sınırındaki çatışmada yaşamını yitirdiği belirtildi.

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