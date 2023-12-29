Kudüs Seriyyeleri, Lübnan'da 2 mensubunun İsrail saldırısında öldürüldüğünü duyurdu
Filistin İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusuyla yaşanan çatışmalarda iki mensubunun öldürüldüğünü duyurdu.
Giriş: 29.12.2023 - 23:35 Güncelleme: 29.12.2023 - 23:35
Kudüs Seriyyelerinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Ahmed Ali Cibril ile Ali Esved isimli Kudüs Seriyyeleri mensuplarının "Aksa Tufanı" kapsamında Lübnan'ın güneyinde işgal altındaki Filistin sınırındaki çatışmada yaşamını yitirdiği belirtildi.