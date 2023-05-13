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Kuduz en tehlikeli ve ölümcül virüslerden

Kuduz hastalığı dünyanın en ölümcül ve bulaşıcı hastalıklarından biri olarak kabul ediliyor. Bu virüsün ısırma ve tırmalamanın yanı sıra, solunum yolu ve temas ile de bulaşabildiğine dikkat çeken Dr. Şirin Seçkin "Kuduz; kedi, köpek, kokarca, sincap, kurt, çakal, tilki, gelincik, fare, tavşan, yarasa gibi tüm memeli hayvanlardan bulaşabilir. Çocuklara evcil olmayan hayvanlara yaklaşmamaları, ölü hayvanlarla oynamamaları, böyle bir durum yaşandıysa muhakkak ailelerine haber vermeleri öğretilmelidir" dedi. Her yıl dünyada 60 bin kişinin kuduz nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Dr. Seçkin "Kuduz virüsü eğer ihmal edilir ve aşı yapılmazsa yüzde 99 ölümle sonuçlanıyor" uyarısında bulundu.

Kuduz en tehlikeli ve ölümcül virüslerden
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Dünya Sağlık Örgütü, kuduz hastalığını dünyanın en ölümcül bulaşıcı hastalıklarından biri olarak kabul ediyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin dünyada her yıl 60 bin kişinin Rabdovirüs ailesinden Lyssavirüs'ün yol açtığı kuduz nedeniyle hayatını kaybettiğini, vakaların büyük bir kısmında da tanı konmadığı için sayının çok daha yüksek olabileceğini ifade etti.

EN TEHLİKELİ VE ÖLÜMCÜL VİRÜSLERDEN
Kuduz hastalığı ile ilgili eksik ya da yanlış bilinen pek çok konu olduğunu belirten Dr. Şirin Seçkin "Dünyadaki en büyük kuduz virüsü rezervuarı aşısız köpekler ve çoğu vaka genellikle köpek ısırığı sonucu bulaşıyor. Ancak virüs kedi, köpek, kokarca, sincap, kurt, çakal, tilki, gelincik, fare, tavşan, yarasa gibi tüm memeli hayvanlardan bulaşabilir" dedi.

Kuduz hastalığında aşı olunmazsa yüzde 99 ölümle sonuçlandığına dikkat çeken Dr. Seçkin "Virüs yavaş yavaş sinirlerden omurgaya ulaşmadan hastalık bulguları başlamaz. Hastalık belirginleşmeden 7-10 gün önce hafif uyuşmaya, kısmi felce, sinir uçlarında ağrıya yol açar. Bu esnada grip benzeri şikayetler ve hafif ateş gelişebilir. Ancak bu belirtiler maalesef geç kalındığını gösterir çünkü kısa süre sonra da beyin tutulumu ve ensefalit yani beyin iltihabı başlar" ifadelerini kullandı.

SOLUNUM VE TEMASLA DA BULAŞIYOR
Kuduz virüsünün halk arasında bilinenin aksine, sadece hayvanın ısırması ya da tırmalaması sonucu bulaşmadığına dikkat çeken Dr. Şirin Seçkin "Virüs genellikle hasta hayvanın salyasında bulunur. Ama sadece ısırması ya da tırmalaması sonucu değil, virüs olduğu için solunum yolu, ağız, göz gibi mukozadan ya da başka nedenle oluşan yaraya salyaların değmesiyle de bulaşabilir" dedi.

Kuduz virüsünün kuluçka süresinin 1-3 ay arasında olduğunu belirten Dr. Seçkin "Kuluçka süresindeki hasta bulaştırıcı değildir. Ancak hasta bir kişi ensefalit başladıktan sonra hastalığı başkalarına salya yoluyla bulaştırmaya başlar" şeklinde konuştu.

"ÇOCUĞUNUZA BUNLARI MUTLAKA ÖĞRETİN"
Isırılma ya da tırmalanma halinde yaranın bol sabunlu suyla en az on dakika yıkanması gerektiğini söyleyen Dr. Şirin Seçkin "Önemli olan çocuğun yaralanmış olmasıdır ve hayvan gözlenemeyecekse aşı mutlaka yapılmalıdır. Şüpheli bir durumda ısırıktan çok uzun bir süre geçse de aşılanmaya başlanılmalıdır. Geç kaldık diye aşılanmadan vazgeçilmemelidir. Eğer bir çocuk ailesine üç hafta önce beni köpek ısırdı diye gelip haber verirse acilen kuduz serumu ve aşılanmaya başlanılmalıdır. Artık eskisi gibi günlerce değil iki ya da üç doz aşı uygulanıyor" dedi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Çocuklara evcil olmayan hayvanları kucağa alıp sevmemeleri, yere düşen yarasa ya da ölü hayvanlarla oynamamaları, böyle bir karşılaşma ya da yaralanma olursa muhakkak ailelerine haber vermeleri öğretilmelidir. Etrafta hasta bir sokak hayvanı varsa belediyeye ya da il sağlık müdürlüğüne haber vermek, evde yarasa olursa koruyucu kuduz aşısı yaptırmak önerilir" uyarılarında da bulundu.

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