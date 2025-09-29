Kule vinç, binanın üzerine devrildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde patlatılan dinamit nedeniyle sarsılan kule vinç, inşaat halindeki binanın üzerine devrildi
Giriş: 29.09.2025 - 18:24 Güncelleme: 29.09.2025 - 18:24
Olay, Cebike Mahallesi'nde yapımı devam eden toplu konut şantiyesinde meydana geldi.
İddiaya göre; bölgede temel açma çalışmaları sırasında dinamit patlatıldı. Bu sırada şantiyede bulunan kule vinç, sarsılarak yanındaki inşaat halindeki binanın üzerine düştü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Fotoğraf: DHA
