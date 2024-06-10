Kültepe Ören Yeri'nde 76'ncı yıl kazı çalışmaları başladı

Tarihi 6 bin yıl öncesine dayanan Anadolu'nun ilk yazılı tabletlerinin bulunduğu Kültepe Kaniş Karum Ören Yeri, kent merkezine 24 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Hititlerin Anadolu'da kurduğu ilk kentin kalıntısı olan höyük ve onu saran karumdan oluşan Kültepe Ören Yeri'nde, yönetim binaları, dini yapılar, ev ve dükkan ile atölye kalıntıları yer alıyor.

1948'DEN BERİ DEVAM EDİYOR

1948 yılından bu yana ören yerinde devam eden kazı, restorasyon ve envanter çalışmaları, Kültepe'yi Türkiye'nin önemli turizm merkezlerin biri haline getiriyor.

Kültepe Kaniş Karum Ören Yeri'nde, 76'ncı yılında kazı çalışmaları başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni kazı çalışması sezonunun başlangıcında Kültepe Ören Yeri'ni ziyaret ederek kazma ve fırçayla kazı çalışması yaptı.

Kültepe kazı çalışmaları sezonu başlangıcında konuşan Başkan Büyükkılıç, "Kültür Bakanlığımızla değişik kazılarla ilgili iş birliğimiz devam ediyor. Bunlardan yine en önemlilerinden biri UNESCO'nun listesine girmiş olan Kültepe kazıları.

REKLAM

Bu bölgedeki 75 yıldır yapılan çalışmalar, yine dönem itibarıyla devam ediyor. İnşallah buradan çıkan hem ülkemizde hem yurt dışında olan ürünleri temin etmek suretiyle müzemizde sergilenmesini sağlayacağız. Ticaretin, ekonominin, sosyal içerikli çalışmaların, yasalarının yazıldığı dönemleri, insanlık tarihine kazandıracağız. Bu mirasımıza da sahip çıkma yönünde irade göstereceğiz. Emeği geçenlere, başta Fikri Hocam olmak üzere teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Kültür Bakanlığımızın burada vermiş olduğu fırsata ve tabii ki desteğe de ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.