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        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat ‘Akustik Hikayeler’ DasDas'ta

        ‘Akustik Hikayeler’ DasDas'ta

        Her ay farklı oyuncu ve anlatıcıların Türk ve dünya edebiyatından seçilen hikayelere ses vereceği serinin ilk konukları Didem Balçın ve Yekta Kopan olacak. Hissikablelvuku'nun müziğiyle eşlik edeceği ilk 'Akustik Hikayeler', 17 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.30'da DasDas Sahne'de gerçekleşecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 00:14 Güncelleme:
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        'Akustik Hikayeler' DasDas'ta

        Sahnede her seferinde farklı anlatıcılar, farklı hikayeler ama aynı müzik… ‘Akustik Hikayeler’, edebiyatın farklı dönemlerinden ve coğrafyalarından seçilen hikayeleri canlı anlatım ve müzik eşliğinde seyirciyle buluşturacak. Her ay yeni isimleri ağırlayacak seride müzik ise değişmeyecek, Hissikablelvuku, her buluşmada anlatılan hikayelere sahnede eşlik edecek.

        ‘Akustik Hikayeler’in en önemli sürprizi ise o gece hangi hikayelerin anlatılacağının önceden açıklanmaması olacak. Sahneye çıkacak isimleri bilen seyirci, dinleyeceği hikayelerle ancak o akşam karşılaşacak. Böylece her buluşma, anlatıcısıyla olduğu kadar seçilen metinleri ve müziğiyle de yalnızca o geceye ait bir deneyime dönüşecek. Serinin 17 Ekim Cumartesi akşamı gerçekleşecek ilk buluşmasında Didem Balçın ve Yekta Kopan, Türk ve dünya edebiyatından seçilen hikayelere ses verecek. İkilinin anlatımına Hissikablelvuku canlı müziğiyle eşlik edecek.

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        Her ay farklı isimler ve yeni hikayelerle devam edecek ‘Akustik Hikayeler’, ilk kez 17 Ekim Cumartesi günü saat 20.30’da DasDas Sahne’de seyirciyle buluşacak.

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        #dasdas
        #didem balçın
        #Yekta Kopan
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