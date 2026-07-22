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        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'Hatırladıkça' ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda

        'Hatırladıkça' ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda

        Bergüzar Korel sevilen şarkılar izleyiciyi nostaljik bir müzikal yolculuğuna çıkardığı 'Hatırladıkça' konseriyle 27 Temmuz akşamı ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 16:38 Güncelleme:
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        'Hatırladıkça' ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda

        ENKA Açıkhava Tiyatrosu, 27 Temmuz akşamı müzikseverleri unutulmayacak bir konserle buluşturuyor. Oyunculuk kariyeri boyunca hikâyelerin peşinden giden Bergüzar Korel, bu özel gecede müziği bir anlatım biçimine dönüştürüyor. Çocukluğumuza, gençliğimize, ilk heyecanlarımıza ve yarım kalmış cümlelerimize eşlik etmiş şarkılar; onun sesi, yorumu ve sahnedeki hikâye anlatımıyla yeniden hayat buluyor.

        Korel'in "Hatırladıkça" adlı konserinde sanatçıya sahnede Mustafa Haybat (piyano, müzik direktörü), Erdem Sökmen (gitar), Erhan Seçkin (davul), Cemil Tatlıpınar (bas gitar), Tunç Çakır (perküsyon), Batu Şallıel (saksafon, flüt), Hakan Güven (keman) ve Yonca Kocadağ (back vokal) eşlik ediyor. Konserin biletleri, Biletix ve ENKA Sanat Gişesi’nden temin edilebilir.

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        #ENKA Açıkhava Tiyatrosu
        #Enka Sanat
        #Bergüzar Korel
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