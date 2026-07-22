ENKA Açıkhava Tiyatrosu, 27 Temmuz akşamı müzikseverleri unutulmayacak bir konserle buluşturuyor. Oyunculuk kariyeri boyunca hikâyelerin peşinden giden Bergüzar Korel, bu özel gecede müziği bir anlatım biçimine dönüştürüyor. Çocukluğumuza, gençliğimize, ilk heyecanlarımıza ve yarım kalmış cümlelerimize eşlik etmiş şarkılar; onun sesi, yorumu ve sahnedeki hikâye anlatımıyla yeniden hayat buluyor.

Korel'in "Hatırladıkça" adlı konserinde sanatçıya sahnede Mustafa Haybat (piyano, müzik direktörü), Erdem Sökmen (gitar), Erhan Seçkin (davul), Cemil Tatlıpınar (bas gitar), Tunç Çakır (perküsyon), Batu Şallıel (saksafon, flüt), Hakan Güven (keman) ve Yonca Kocadağ (back vokal) eşlik ediyor. Konserin biletleri, Biletix ve ENKA Sanat Gişesi’nden temin edilebilir.