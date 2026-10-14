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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Beyoğlu’nda Mozart ve Chopin’le zamansız bir müzik yolculuğu

        Beyoğlu’nda Mozart ve Chopin’le zamansız bir müzik yolculuğu

        Beyoğlu Sahne'de 18 Ekim Pazar günü saat 17.00'de Mozart hologram gösterisiyle başlayacak özel buluşma, saat 20.00'de piyanist Dengin Ceyhan'ın Chopin'in ölümünün 177. yılına özel hazırlanan repertuvarı yorumlayacağı piyano resitaliyle devam edecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 00:15 Güncelleme:
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        Beyoğlu'nda Mozart ve Chopin'le müzik yolculuğu

        Şiirlere, romanlara ve şarkılara ilham veren Beyoğlu, yüzyıllardır İstanbul’un kültür sanat hayatının en özel duraklarından biri olmayı sürdürüyor. Bir zamanlar tiyatroları, konser salonları ve sanat buluşmalarıyla hafızalarda yer edinen semt, bugün de geçmişin izlerini taşıyan mekânlarında zamansız eserleri sanatseverlerle buluşturuyor. Bu kültürel mirası yaşatan Beyoğlu Sahne, sonbaharda klasik müziğin iki büyük ismi Mozart ve Chopin’i binlerce mumun ışığında bir araya getiriyor. 18 Ekim Pazar günü gerçekleşecek özel programda, saat 17.00’de Mozart hologram gösterisi, saat 20.00’de ise piyanist Dengin Ceyhan’ın Chopin’in ölümünün 177. yılına özel hazırladığı piyano resitali sanatseverlerle buluşuyor.

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        Romantik dönemin en önemli bestecilerinden Frédéric Chopin’in duygu yüklü müziği, piyanist Dengin Ceyhan’ın yorumuyla Beyoğlu Sahne’ye taşınıyor. Chopin’in ölümünün 177. yılına özel hazırlanan repertuvar, bestecinin en seçkin eserlerini bir araya getirerek dinleyicileri piyano müziğinin inceliklerle dolu dünyasına davet ediyor. Melodilerindeki derinlik, zarafet ve güçlü duygusal anlatımla kuşaklar boyunca müzikseverlere ulaşan Chopin’in eserleri, binlerce mumun aydınlattığı atmosferde yeniden hayat buluyor. Sonbahar akşamına eşlik edecek resital, klasik müziğin zamansız mirasını canlı bir piyano performansıyla buluşturuyor.

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        18 Ekim Pazar günü saat 17.00’de gerçekleşecek Amadeus Mozart Hologram Müzikal Deneyimi, klasik müziğin mirasını ileri teknolojiyle buluşturuyor. Türkiye’de ilk kez sunulan hologram ve karma gerçeklik (Mixed Reality) uygulamalarıyla Mozart’ın yaşamı ve müziği, görsel anlatım ve canlı müzik eşliğinde sahneye taşınıyor. Bestecinin çocukluk yıllarından aşklarına, sanat hayatından son dönemine uzanan hikâyesi; üç boyutlu görseller ve teknolojik sahneleme unsurlarıyla farklı bir anlatıma kavuşuyor.

        Sistine Şapeli’nden ilham alan freskleri, taş duvarları ve tarihî dokusuyla Beyoğlu Sahne, bu özel deneyimin atmosferini tamamlıyor. Binlerce mumun ışığında gerçekleşen gösteri, Mozart’ın müzikal dünyasını geleneksel sahne anlayışının ötesine taşıyarak klasik müziği teknolojiyle buluşturan bir deneyim sunuyor.

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        #Mozart
        #Dengin Ceyhan
        #Chopin
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