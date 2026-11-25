Zorlu PSM’nin yaz klasiği PSM Loves Summer, altıncı yılında da dünyaca ünlü müzisyenleri bir araya getirerek şehre uzun soluklu bir festival atmosferi yaşatmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl 5. yaşını 15 binden fazla müzikseverin katılımıyla kutlayan PSM Loves Summer, 2027 yazında da müzikseverleri dünya sahnesinin sevilen isimleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Serinin 2027 yaz sezonu için açıklanan ilk ismi ise kendine özgü müziği ve enerjik sahne performanslarıyla tanınan Amerikalı efsanevi grup CAKE oluyor. CAKE, PSM Loves Summer kapsamında Zorlu PSM’de binlerce müzikseverlerle 19 Haziran akşamı buluşmaya hazırlanıyor.

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Grunge’ın müzik dünyasına hâkim olduğu 1990’ların başında Sacramento’da kurulan CAKE, biraz da bu akıma tepki olarak şekillendi. Şarkılarının yazımını, düzenlemesini, prodüksiyonunu ve kaydını güneş enerjisiyle çalışan kendi stüdyosunda yapan grup, kararlarını ortaklaşa alıyor ve bağımsızlığından ödün vermiyor. Rock, funk, country, caz, soul ve Latin müziği bir araya getiren grubun sesi, hiçbir türün kalıbına sığmıyor.

PSM Loves Summer kapsamında 19 Haziran 2027 tarihinde gerçekleşecek CAKE konserinin biletleri satışa çıktı.