Ezber bozan 'Kuğu Gölü' İstanbul'a geliyor

2017 yılında İstanbul'da sahnelediği Fresk ile sanatseverlerin hafızasında iz bırakan ve İstanbul Tiyatro Festivali'nin Onur Ödülü'ne layık görülen Angelin Preljocaj, dokuz yıl sonra bu kez klasik bale repertuvarının en ikonik eserlerinden biriyle İstanbul’a dönüyor. 2020 yılında Fransa’da dünya prömiyerini yapan Ballet Preljocaj imzalı ‘Kuğu Gölü’, Çaykovski’nin ölümsüz eserini klasik bale mirasıyla çağdaş dansı buluşturan güçlü bir sahne diliyle yeniden yorumluyor. Preljocaj, Petipa ve Ivanov’dan gelen mirası korurken eserin tanıdık karakterlerini ve hikayesini bugünün dünyasına taşıyor.

Tatlı Ekşi Production organizasyonuyla Türkiye’de ilk kez sahnelenecek olan eser, 10-11-12 Aralık 2026 tarihlerinde üç temsille Zorlu PSM’de sanatseverlerle buluşacak. 26 dansçının sahne aldığı bu görkemli yapım, 110 dakika boyunca klasik balenin zarafetini çağdaş dansın enerjisiyle sahneye taşıyarak seyirciyi büyüleyecek.

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Preljocaj’nın yorumunda Odette ve Siegfried’in aşk hikayesi özünü korurken, onları çevreleyen dünya tamamen değişiyor. Angelin Preljocaj, kuşaklardır izleyicileri büyüleyen bu hikâyeyi günümüz dünyasına taşıyor. Odette, doğanın korunmasına duyarlı genç bir kadın; Siegfried ise petrol sondaj platformları satan güçlü bir şirketin yöneticisinin oğlu. Gölün çevresinde değerli fosil enerji kaynakları keşfeden Rothbart, bu toprakları ele geçirmek isteyen acımasız bir iş insanı. Planlarını engelleyebileceğinden korktuğu Odette'i engellemek istiyor.

ÇAYKOVSKİ’YE ELEKTRONİK DOKUNUŞ

Preljocaj’nın ‘Kuğu Gölü’ yorumunda Çaykovski’nin ölümsüz müziği, 79D imzalı elektronik müziklerle buluşuyor. Klasik partisyon ile elektronik sesleri bir araya getiren yapımın karanlık ve sinematik atmosferini Boris Labbé’nin video tasarımları ve Éric Soyer’nin ışık tasarımı tamamlıyor. Kostümlerde ise Igor Chapurin’in imzası bulunuyor.

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DÜNYA BASININDA BÜYÜK SES GETİRDİ

2020’deki dünya prömiyerinden bu yana Fransa’nın yanı sıra farklı ülkelerde önemli sahnelerde seyirciyle buluşan Preljocaj’nın ‘Kuğu Gölü’, uluslararası basında da geniş yankı uyandırdı. The Guardian yapımın distopik dönüşümünü “nefes kesici” olarak değerlendirirken, Art Press eseri ‘Kuğu Gölü’nün en büyük anlarının parlak bir yeniden yorumu” sözleriyle tanımladı. Le Figaro Magazine ise Preljocaj’nın eseri bütünüyle yeniden yazarken orijinaline duyduğu saygıyı koruduğuna dikkat çekti.

KLASİKTEN ÇAĞDAŞ DANSA UZANAN BİR KARİYER

Angelin Preljocaj Hakkında:

Klasik bale eğitiminin ardından çağdaş dansa yönelen Angelin Preljocaj, 1984 yılında kendi topluluğunu kurdu. Paris Opera Ballet, New York City Ballet ve La Scala gibi dünyanın önde gelen kurumları için eserler yaratan koreograf, klasik bale mirasını çağdaş dansın diliyle buluşturan en önemli koreograflardan biri. Angelin Preljocaj, Le Parc, Romeo & Juliet, The Rite of Spring ve Snow White gibi yapımlarıyla uluslararası dans dünyasının önde gelen isimleri arasında yer aldı. Bugün Aix-en-Provence’daki Pavillon Noir’da yerleşik olan Ballet Preljocaj, 30 sürekli dansçıdan oluşuyor. Topluluk, Preljocaj’nın 60’tan fazla koreografiden oluşan repertuvarıyla Fransa’da ve dünyanın farklı ülkelerinde yılda yaklaşık 120 turne gerçekleştiriyor.

Üç temsille İstanbul’daki sanatseverlerle ilk kez buluşacak gösterinin biletleri Biletevo ve Passo’da satışa çıktı.