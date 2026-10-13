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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar İKSV Genç Sanatçı Fonu'na 310 Sterlin destek

        İKSV Genç Sanatçı Fonu'na 310 Sterlin destek

        İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV), genç sanatçıların eser üretimlerini ve uluslararası dolaşımlarını desteklemek için kullandığı Genç Sanatçı Fonu yararına, Londra Doğa Tarihi Müzesi'nde düzenlenen gala gecesine iş ve sanat dünyasından pek çok isim katıldı. Etkinlikte toplanan bağışlarla, fona yaklaşık 310 bin İngiliz Sterlini tutarında ek kaynak aktarıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 01:02 Güncelleme:
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        İKSV Genç Sanatçı Fonu'na 310 Sterlin destek

        Kültür-sanatın gelişimi için kâr amacı gütmeden çalışmalarını sürdüren İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), genç sanatçıların eser üretimlerini ve yurtdışındaki festival ve etkinliklere katılımlarını desteklemek için kullandığı Genç Sanatçı Fonu’nun genişletilmesi için bir kaynak geliştirme galası düzenledi. 10 Ekim’de Londra Doğa Tarihi Müzesi’nde gerçekleştirildi.

        İKSV Mütevelliler Kurulu Başkanı Ömer Koç ve İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’nın katılımıyla gerçekleştirilen, oyuncu Halit Ergenç’in sunumuyla katkıda bulunduğu Istanbul Calling Gala Gecesi’nde dünyanın önde gelen müzayede evlerinden Christie’s desteğiyle fon yararına bir destek yarışı da yapıldı. Gece, Aşkın Nur Yengi’nin orkestrası eşliğinde verdiği konserle sona erdi.

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        “Dört yılda farklı disiplinlerde çalışan 150 genç sanatçıya 560 bin avro tutarında kaynak aktardık”

        İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, gecede yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Genç Sanatçı Fonu’nu, İKSV’nin 50. yılını kutladığımız 2022’de, genç sanatçıların üretimlerini destekleyecek uzun vadeli ve sürdürülebilir bir kaynak yaratmak amacıyla oluşturduk. O zamandan bu yana geçen dört yılda fondan klasik ve güncel müzik, caz, sahne sanatları, güncel sanat, sinema ve edebiyat disiplinlerinde çalışan 150’ye yakın genç sanatçı yararlandı; sanatçıların yeni eserler üretmeleri ve uluslararası deneyimler kazanmaları için 560 bin avro tutarında kaynak aktardık. Genç sanatçıların bu olanaklarla neler başardıklarını görmek bize büyük gurur veriyor. Türkiye’nin geleceğinin, genç sanatçılarımızın ürettikleri yeni yapıtlarla, kurdukları uluslararası bağlarla ve hayata geçirdikleri yaratıcı fikirlerle parlayacağına gönülden inanıyoruz. Bu gece yaratacağımız kaynakla Genç Sanatçı Fonu’nu daha da büyüterek önümüzdeki dönemde daha fazla genç sanatçıya ulaşmayı ve fonla desteklenen projelerin çeşitliliğini daha da artırmayı hedefliyoruz.”

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        Gala gecesi kapsamında düzenlenen ve Christie’s Uluslararası Direktörü Beatriz Ordovas’ın yönettiği destek yarışında, Erol Akyavaş, Burçak Bingöl, Tayfun Erdoğmuş, Mehmet Güleryüz, İhsan Cemal Karaburçak ve Azade Köker’in birer eseri yer aldı.

        Destek yarışında fon için 215 bin İngiliz Sterlini tutarında ek kaynak geliştirilirken destek yarışı ve geceye katılım için toplanan bağışlarla birlikte gala gecesi sonunda fona aktarılan toplam tutar yaklaşık 310 bin İngiliz Sterlini oldu.

        Destek yarışında yer alan eserler Mirgün Akyavaş, Burçak Bingöl, Tayfun Erdoğmuş, Kerimcan Güleryüz, Agâh Karaburçak, Figen Karaburçak, Azade Köker ve Nathalie Mamboury Güleryüz tarafından bağışlandı. İKSV’nin Genç Sanatçı Fonu için kaynak geliştirme çalışmaları devam edecek ve 2015-2022 yılları arasında İKSV’nin Mütevelliler Kurulu Başkanlığını üstlenen Münir Ekonomi ile İKSV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Hamedi tarafından yapılan eser bağışları da önümüzdeki dönemde bu amaçla kullanılacak.

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        #İstanbul Kültür Sanat Vakfı
        #İKSV
        #Ömer Koç
        #Bülent Eczacıbaşı
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