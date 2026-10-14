İş Kültür Okur Buluşmaları’nın yeni sezonunda ilk durak: Antik Mısır

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’ndan çıkan eserleri derinlemesine inceleme fırsatı sunan İş Kültür Okur Buluşmaları’nda yeni sezonun ilk etkinliği 22 Ekim Perşembe 19.00’da İş Mekan’da (Nişantaşı, İstanbul) ücretsiz olarak düzenleniyor. İş Kültür editörlerinden Barış Gönülşen’in moderatörlüğündeki etkinlikte, Antik Mısır kitabının redaktörü Eskiçağ tarihçisi Ali Oğuz Bozkurt’un katılımıyla, Mısır’ın büyüleyici ve gizemli dünyasını tanıyoruz.

Nil Vadisi boyunca yayılan Mısır uygarlığı, görkemli tapınakları, şehirleri, gömü alanları ve sanatsal güzellikteki hiyeroglifleri ile dünyanın ilk büyük uygarlığı. Lorna Oakes ve Lucia Gahlin’in yazdığı, Ülke Evrim Uysal’ın dilimize çevirdiği Antik Mısır, 5.000 yıl boyunca gelişen ve 3.000 yıllık parlak bir dönem yaşayan bu topluma ışık tutuyor. Firavunlar diyarını tüm yönleriyle ele alan kitap, dini inançların ve mitolojinin oynadığı önemli rolü de kapsamlı şekilde inceliyor. Gize, Sakkara ve Krallar Vadisi gibi meşhur gömü alanlarına yönelik merak uyandıran detayları aktarırken okuyucuyu çok sayıda tanrıya ve tanrıçaya adanan tapınaklarda bir gezintiye çıkarıyor.

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Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Antik Dünya kategorisinden çıkan Antik Mısır, bu büyük uygarlığın doğup geliştiği koşulları, en önemli eserlerini, gündelik yaşamlarını ve kültürel değerlerini aktarırken, 1000’e yakın renkli fotoğraf ve illüstrasyon da kitaptaki metinlere eşlik ediyor.

Ücretsiz olarak düzenlenen İş Kültür Okur Buluşmaları için İş Mekan uygulaması üzerinden rezervasyon yaptırılması gerekmektedir. Etkinlikler hakkında bilgi sahibi olmak için Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.