İş Sanat’ın müzikseverleri geleceğin yıldız solistleri ile buluşturan Parlayan Yıldızlar konserleri devam ediyor. 7 Aralık Pazartesi akşamı 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda Ateş Varol (keman) ve Hediye Yücel’i (piyano) dinliyoruz. Varol’un repertuvarında, César Franck ve Eugène Ysaÿe’nin eserleri yer alıyor. Yücel ise Ahmed Adnan Saygun, Bach, Beethoven, Schmann ve Chopin’in eserlerinden bir seçki sunmaya hazırlanıyor.

Parlayan Yıldızlar projesinin hikâyesini anlatan “Kulisten Sahneye: Parlayan Yıldızlar” belgeselini ve geçmiş sezonlardaki Parlayan Yıldızlar’ın performanslarını, İş Sanat’ın YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

Ücretsiz düzenlenen Parlayan Yıldızlar konserleri için Biletix’ten rezervasyon yaptırabilirsiniz.

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ATEŞ VAROL, keman

2006’da doğan Ateş Varol, müzik eğitimine 2010 yılında Özlem Korkmaz Üstüner’den aldığı piyano dersleriyle başladı. 2012’de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın yarı zamanlı keman bölümüne kabul edildi. 2013’te Nilgün Yüksel ile keman çalışmalarına yöneldi. Solfej eğitimini Volkan Akkoç, armoni eğitimini ise Ebru Bulur ile sürdürdü.

Varol, 2020 yılında Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü’nü ikincilikle kazandı. Lise yıllarında piyano çalışmalarını Özlem Korkmaz Üstüner, keman eğitimini Gülsüm Kaymak ile devam ettirdi. Okul orkestrasında iki yıl başkemancı olarak görev yaptı ve liseyi okul birincisi olarak bitirdi.

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2024’te Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı ile İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın keman bölümlerine birincilikle kabul edildi. Bahçeşehir Üniversitesi’nde, Avrupa Bilim ve Sanat Akademisi üyesi Erman Türkili ile çalıştı. Ayrıca Dr. Selim Giray, Seda Subaşı Yalçın, Hande Küden, Markus Placci ve Veriko Tchumburidze’nin ustalık sınıflarına katıldı.

2026’da Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO) ve Anadolu Senfoni Orkestrası ile çalışan Varol, İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde sözleşmeli figüran sanatçı olarak görev almaya başladı. Genç müzisyen, eğitimini 2020’den bu yana Özlem Kurt ile sürdürüyor.

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HEDİYE YÜCEL, piyano

2009’da doğan Hediye Yücel, piyano eğitimine yedi yaşında başladı. 2019-2023 yılları arasında SunArt Academy Sanat Merkezi’nde Zarema Abir ile; 2023-2025 yıllarında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Sanat Dalı’nda Öğr. Gör. Irakli Chumburidze ile çalıştı.

2022’de 2. Ulusal Altın Nota Piyano Yarışması’nda Grand Prix ödülünü kazanan Yücel, 2023’te İstanbul’da düzenlenen 5. International Piano Competition’da (IPC) birincilik elde etti. 2024 yılında 18. Uluslararası Pera Piyano Yarışması’nda üçüncülük, Mozart Akademi 9. Uluslararası Piyano Yarışması’nda da ikincilik ödülüne layık görüldü. Aynı yıl Nice’te düzenlenen 3. Samson François International Piano Competition’da Jüri Özel Ödülü’nü, Gürcistan’ın Borjomi kentindeki X. T. Amirejibi International Piano Competition’da ve Gaziantep’teki Ulusal Altın Nota Piyano Yarışması’nda birincilik kazandı. 2025’te 2nd Ankara International Piano Competition’ın C kategorisinde birinci oldu. 2026’da ise 2. SunArt•İst International Piano Competition & Festival’in düet kategorisinde, Montenegro International Piano Competition’da ve Danubia Talents International Music Competition’da birincilik ödüllerini aldı.

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2024’te Gürcistan’ın Khashuri kentindeki Classical Music Concert’ta ve 2025’te Mozarthaus Vienna’da gerçekleştirilen uluslararası piyano resitalinde sahne alan genç piyanist, 2026’da İstanbul’daki Kırım Kilisesi’nde klarnet sanatçısı İrem Ece Gülensoy ile “Nefesin & Tuşların Diyaloğu” başlıklı bir resital verdi; konserde klavsen ve org çaldı. 2026’da Roma’da, Danubia Talents International Music Competition kapsamında düzenlenen konserde solist olarak yer aldı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Piyano Sanat Dalı’nda lise eğitimini Prof. Gülden Gökşen ile sürdüren Yücel, solo repertuvar, oda müziği ve orkestra çalışmalarına da devam ediyor.

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KONSERLER 28 ARALIK’TA DEVAM EDECEK

Parlayan Yıldızlar’ın 28 Aralık Pazartesi 20.30’da başlayacak konserinde Aras Sulanç (keman) ve Derin Çopur (piyano) sahnede olacak. Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda lise eğitimlerine devam eden genç müzisyenlerden Sulanç, Paganini, Wieniawski ve Massenet gibi bestecilerin eserlerini yorumlarken; Çopur da programında Chopin ve Liszt’e yer verecek.