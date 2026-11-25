Ulaşım, endüstri ve iletişim tarihinin önemli örneklerini ziyaretçileriyle buluşturan Rahmi M. Koç Müzesi, otomobil dünyasının efsaneleşmiş modellerine ev sahipliği yapıyor. Müzenin klasik otomobil koleksiyonuna yeni katılan 1987 model Citroen 2CV6 Charleston, yalnızca otomotiv tarihindeki yeriyle değil, James Bond filmlerine uzanan hikâyesiyle de dikkat çekiyor.

İlk kez 1948 yılında tanıtılan Citroen 2CV, Fransa’nın kırsal bölgelerinde ekonomik ve güvenilir ulaşım sağlamak amacıyla tasarlandı. Hafif yapısı, düşük yakıt tüketimi, kolay bakımı ve bozuk yollarda konforlu sürüş sağlayan süspansiyon sistemi sayesinde kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Gösterişten uzak tasarımıyla otomobil sahibi olmayı kolaylaştıran 2CV, zamanla Fransız otomotiv kültürünün simgelerinden birine dönüştü.

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James Bond serisinin yeni filmi için hazırlıklar sürerken, sinema dünyasının gözü yeniden efsanevi ajan 007’ye çevrildi. Yeni filmin yönetmenliğini Denis Villeneuve’ün üstlenecek olması, James Bond’un beyazperdedeki unutulmaz sahnelerini de yeniden gündeme taşıyor. Bunlar arasında yalnızca lüks ve yüksek performanslı otomobiller değil, serinin en sıra dışı kovalamacalarından birine eşlik eden Citroen 2CV de bulunuyor.

James Bond’un alışılmışın dışındaki otomobili

1981 yapımı For Your Eyes Only (Yalnız Gözlerin İçin) filminde James Bond, alışılmışın dışında bir otomobilin direksiyonuna geçti.

Roger Moore’un James Bond’u canlandırdığı filmde, sarı renkli bir Citroen 2CV ile gerçekleştirilen kovalamaca sahnesi, serinin unutulmaz anları arasına girdi. Bond’un lüks spor otomobiller yerine küçük ve mütevazı bir otomobille tehlikelerden kurtulmaya çalıştığı sahne, Citroen 2CV’nin kendine özgü karakterini beyazperdeye taşıdı.

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James Bond’un otomobil dünyasıyla kurduğu bağ, yalnızca lüks ve hız tutkusuyla sınırlı kalmadı. Citroen 2CV gibi gündelik hayatın içinden gelen bir otomobil de serinin en akılda kalan araçlarından biri oldu.

İki renkli tasarımıyla Charleston

Rahmi M. Koç Müzesi’nde sergilenen 1987 model Citroën 2CV6 Charleston, modelin en zarif ve prestijli versiyonları arasında yer alıyor.

İlk kez 1980 yılında sınırlı üretim özel seri olarak tanıtılan Charleston, gördüğü yoğun ilginin ardından 1981’de düzenli üretime alındı. İki renkli gövde panelleri, krom detayları ve özel iç döşemeleriyle klasik 2CV’nin sade karakterine farklı bir görünüm kazandırdı.

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Müze koleksiyonundaki bordo ve siyah renkli 1987 model Charleston, 602 cc hacmindeki iki silindirli boxer motoruyla 29 beygir güç üretiyor. Dört ileri manuel şanzımana sahip otomobil, saatte 115 kilometre azami hıza ulaşabiliyor.

Üretimin son yıllarına ait örneklerden biri olan araç, otomobil koleksiyoncularının ilgi gösterdiği özel 2CV versiyonları arasında bulunuyor. Rahmi M. Koç Müzesi, ziyaretçilerine Fransız otomotiv tarihinin özgün örneklerinden birini yakından görme fırsatı sunuyor.