Ney ve piyano binlerce mum ışığında buluşuyor
Candela Concert, 29 Kasım Pazar akşamı saat 19.30'da müzisyen Burak Yılmazoğlu'nu ağırlamaya hazırlanıyor. "Ney x Piyano: Doğu ve Batı Arasında" konseri, yüzyıllardır süregelen iki köklü müzik geleneğini aynı sahnede buluşturuyor
Giriş: 25 Kasım 2026 - 15:09 Güncelleme:
Candela Concert, sahnesinde ney ve piyanoyu bir araya getiriyor. 29 Kasım Pazar akşamı saat 19.30’da, binlerce mum ışığı altında Kastel’de gerçekleşecek gecede; tasavvuf ve klasik Türk müziğinin enstrümanlarından neyin sesi, Batı müziğinin çok sesli yapısı ve piyanonun armonileriyle buluşacak.
Burak Yılmazoğlu’nun yorumuyla şekillenecek repertuvarda, Doğu ve Batı müziğinden eserlere yer verilecek.
Ney x Piyano: Doğu ve Batı Arasında gecesinde, Türk müziğinin bilinen eserleri ney ve piyano eşliğinde seslendirilirken Batı müziğinden melodiler de repertuvara eşlik edecek.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ