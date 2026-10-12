Oda müziğinin virtüözleri ENKA Sanat'ta

ENKA Sanat, Kasım ayında klasik repertuvardan çağdaş eserlere uzanan programıyla oda müziğinin farklı dönem ve yaklaşımlarını bir araya getiriyor.

Hande Küden

3 Kasım Salı akşamı dünyanın en prestijli sahnelerinden Berlin Philharmonie’deki prömiyerinin ardından Türkiye’deki ilk konserini verecek olan Nexus Trio klasik müzikseverlerle buluşuyor. Keman, viyolonsel ve piyanonun en rafine birlikteliğini uluslararası düzeyde sergilemek amacıyla kurulan topluluk, seçkin Türk müzisyenleri Hande Küden (keman), Birsen Ulucan (piyano) ve Çağ Erçağ’ı (viyolonsel) aynı sahnede bir araya getiriyor. Ekip bu özel lansman konserinde, Ludwig van Beethoven’ın Piyano Trio op1 no3 ile Türk besteci Oğuzhan Balcı’nın Piyanolu Triosu’nu seslendirmeye hazırlanıyor.

Cihat Aşkın

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10 Kasım’a özel olarak usta sanatçılar Cihat Aşkın ve Roberto Issoglio tarafından tasarlanan “Hafıza”, Atatürk’ü sanata verdiği değer ve bıraktığı kültürel hafıza üzerinden anmayı amaçlıyor. 10 Kasım Salı akşamı gerçekleşecek konserde, Beethoven’ın yaşam sevinciyle dolu İlkbahar Sonatı, Wilhelm Kempff’in anısına seslendirilecek Beethoven piyano sonatı bölümü, Schubert’in derinlikli Arpeggione Sonatı ve Atatürk’ün sevdiği Puccini aryası E lucevan le stelle, geçmiş ile bugün arasında müzikal bir bağ kuruyor.

Dilbağ Tokay

24 Kasım Salı akşamı ise keman, viyolonsel ve piyanonun zengin dünyasını bir araya getiren “Resonance” sahne alıyor. Klasik müziğin üç güçlü yorumcusunu aynı sahnede buluşturan bu özel oda müziği projesinde; uluslararası başarılarıyla tanınan keman virtüözü Elvin Hoxha Ganiyev, Türkiye’nin önde gelen viyolonsel sanatçısı ve eğitimcilerinden Dilbağ Tokay ile genç kuşağın parlak piyanistlerinden İlyun Bürkev aynı sahneyi paylaşıyor. Program, Rahmaninov’un dramatik müzikal dünyasından Mendelssohn’un zarif oda müziği anlayışına uzanırken, Piazzolla’nın Buenos Aires’te Dört Mevsim eseri, tutku, ritim ve güçlü kontrastlarla konseri çarpıcı bir finalle taçlandırıyor.

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Hem sahnede hem perdede tiyatro

Saatleri Ayarlama Enstitüsü

ENKA Sanat yeni sezonda, Serkan Keskin’in tek kişilik performansıyla büyük beğeni topladığı Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nü bir kez daha ağırlamaya hazırlanıyor. Doğu ile batı, eski ile yeni, geleneksel ile modern kutupları arasında salınan Ahmet Hamdi Tanpınar’ın bu ölümsüz eseri, 26 Ekim Pazartesi akşamı sahneye taşınıyor. Oyun, çocukluğunda bir saatle tanışan Hayri İrdal’ın, ustası Nuri Efendi’nin felsefesiyle şekillenen zaman algısını ve modern dünyanın gerçekleriyle yüzleşmesini konu alıyor. Sinema ile tiyatroyu iç içe geçiren bu çağdaş uyarlama, Serdar Biliş’in yönetmenliği ve Tuluğ Tırpan’ın müzikleri eşliğinde izleyiciyle buluşuyor.

Köpek Biti Sirki

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7 Kasım Cumartesi günü ENKA Sanat’ın çocuklara yönelik düzenlediği gelenekselleşen Neşeli Cumartesiler serisi bu kez, 28. Uluslararası İstanbul Kukla Festivali iş birliğiyle Türkiye’de ilk kez sahnelenecek olan “Köpek Biti Sirki“ni minik izleyicilerle buluşturuyor. Sevimli köpek Rodriguez ve sahibi Madame L’Amour’un hikâyesini sahneye taşıyan bu ödüllü interaktif gösteride; Rodriguez’in tüylerinde yaşayan pirelerin zamanla yeteneklerini geliştirerek akrobasiden rodeoya, jonglörlükten ateş çemberinden atlamaya uzanan benzersiz bir sirk topluluğuna dönüşümü anlatılıyor.

Tilbe Saran-Fulya Peker-Çağdaş Ekin Şişman

30. İstanbul Tiyatro Festivali’nde prömiyerini yapan “Sanatçısı Belirsiz* İvi Buradaydı”, 8 Aralık Salı akşamı sahneleniyor. Zeynep Özden ve Elif Sözer’in proje tasarımını ve yönetmenliğini üstlendiği, Çiğdem Erdöl’ün yazdığı oyun, 1922’de İstanbul’da doğan Rum ressam İvi Stangali’nin kayıp izlerinin peşine düşüyor. Tilbe Saran, Fulya Peker ve Çağdaş Ekin Şişman’ın, İvi’nin yaşamının farklı evrelerine, kırılmış benliklerine ve saklı kalan anılarına hayat verdiği oyun, bir sanatçı biyografisi anlatmanın ötesine geçerek sürgünün, kopuşun, kaybolan tabloların, yarım kalmış resimlerin ve isimsiz bırakılmış bir hayatın hafızasında dolaşıyor.

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Başka Sinema iş birliğiyle, National Theatre Live’ın kapalı gişe oynayan ve dünya çapında ses getiren tiyatro oyunlarının yüksek kaliteli çekimlerini beyaz perdeye taşıyan ENKA Sanat, programın ilk gösterimini 1 Aralık Salı akşamı, Akademi Ödüllü Helen Mirren’in Kraliçe II. Elizabeth’i canlandırdığı The Audience ile gerçekleştiriyor. Kraliçe’nin 60 yıllık hükümdarlığı boyunca 12 başbakanıyla gerçekleştirdiği haftalık özel görüşmeleri konu alan film, bu buluşmalar aracılığıyla tacın ardındaki kadına dair izler sunarken, bir hükümdarı şekillendiren önemli anlara tanıklık etme fırsatı veriyor.

15 Aralık Salı akşamı ise Amerikan rüyasının kalbinde bir aileyi konu alan All My Sons (Hepsi Oğlumdu) izleyicilerle buluşuyor. Arthur Miller’ın klasik metnini güçlü bir oyuncu kadrosuyla beyaz perdeye taşıyan yapımda, Breaking Bad ile tanınan Bryan Cranston ve Hard Truths ile öne çıkan Marianne Jean-Baptiste başrolleri paylaşıyor.

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Etkinliklerin biletleri, Biletix ve ENKA Sanat Gişesi’nde satışa çıktı.