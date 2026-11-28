İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Borusan Holding sponsorluğunda 9-26 Haziran 2027 tarihleri arasında düzenlenecek 55. İstanbul Müzik Festivali’nin programından ilk sürpriz açıklandı. Orchestre de Paris, daimi konuk şefi Roberto González-Monjas yönetiminde, 25-26 Haziran 2027’de, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda festivalin konuğu olacak. Topluluk, 25 Haziran’da teknik virtüözlüğüyle övgüler toplayan piyanist Mao Fujita’ya; 26 Haziran’da ise kemancı Clara-Jumi Kang’a eşlik edecek.

Dünyanın dört bir yanında müzikal etkileşiminin gücüyle dinleyicilerini ayağa kaldıran, Fransa’nın önde gelen senfonik topluluklarından Orchestre de Paris, 25 Haziran Cuma akşamı Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda konser verecek. Orkestra, festivaldeki ilk akşamında hem teknik virtüözlüğü hem de müziğin içinde yeni renk ve nüanslar keşfettiği yorumlarıyla övgüler toplayan Japon piyanist Mao Fujita’ya eşlik edecek. Aromsa’nın yüksek katkıda bulunan gösteri sponsorluğunda gerçekleştirilecek konserin ilk yarısında, Beethoven’ın görkemli anlatımı ve piyaniste açtığı virtüözlük alanıyla öne çıkan 5. Piyano Konçertosu, bestecinin ölümünün 200. yılı anısına seslendirilecek. Turina’nın Sinfonía Sevillana’sı ile Falla’nın Üç Köşeli Şapkası’ndan 2. Süit, dans ritimleri, çarpıcı orkestral renkleri ve güçlü dramatik anlatımlarıyla programın coşkusunu ve görkemini ikinci yarıda da sürdürecek.

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Orchestre de Paris, 26 Haziran Cumartesi akşamı Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek konserde ise, olağanüstü müzikalitesi, teknik ustalığı ve sanatsal derinliğiyle tanınan kemancı Clara-Jumi Kang’a eşlik edecek. Konser, John Williams’ın “Star Wars” müziğinden “Throne Room & End Title”ın görkemli orkestral tınılarıyla açılacak. Korngold’un Hollywood için bestelediği film müziklerinden temaları yeniden işlediği, zengin melodileri ve göz alıcı virtüözlüğüyle öne çıkan Keman Konçertosu’nu Clara-Jumi Kang seslendirecek. Ardından Rachmaninoff’un 3. Senfoni’si ise içe dönük, ilahi çağrışımlı başlangıcından coşkulu finaline uzanan dramatik gelişimi ve zengin orkestral renkleriyle konseri görkemli bir doruğa taşıyacak.

Festival programının tamamı şubat ayında duyurulacak.

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Gösterilerin biletleri 4 Aralık Cuma saat 10.30’dan itibaren; passo.com.tr ve İKSV Passo gişesinde (pazar hariç her gün 10.00-13.00 ve 14.00-18.00 arası açık) satışa açılacak. Öğrenciler bu konserler için Eczacıbaşı Genç Bilet ile biletlerini 50 TL’ye satın alabilecek.

Konservatuvarların müzik ve şan bölümü öğrencileri, festival konserlerini kontenjan dahilinde ücretsiz olarak takip edebiliyor.