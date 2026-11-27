Türk edebiyatının köklü şehirlerinden Kahramanmaraş, kalemin ve kelamın ustalarını bir kez daha aynı çatı altında buluşturdu. Yedi Güzel Adam'ın izlerini taşıyan, Necip Fazıl Kısakürek ve Abdurrahim Karakoç gibi isimlerle özdeşleşen şehir, uluslararası edebiyat buluşmasına ev sahipliği yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında gerçekleştirilen 6. Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Mehmet Şahin, İrfan Karatutlu ve Ömer Oruç Bilal Debgici, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şairler, yazarlar ve davetliler katıldı.

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"EDEBİYAT TARİHTİR, KİMLİKTİR, DİLDİR, KÜLTÜRDÜR"

Törende konuşan Bakan Ersoy, Türk edebiyatının Oğuz Kağan'dan Ergenekon'a, Huban Arıg'dan Manas ve Dede Korkut'a uzanan destanlarla çağları aşan bir birikime sahip olduğunu belirtti.

Orhun Abideleri, Kutadgu Bilig, Divanu Lügat-it Türk ve Atabetü'l Hakayık gibi eserlerin geniş bir medeniyet hafızasını günümüze ulaştırdığını anlatan Ersoy, Mahtumkulu, Abay, Gaspıralı ve Gökalp'in kültürel birlik çağrılarına değindi.

Türk edebiyatının Yunus Emre, Ali Şir Nevai ve Fuzuli gibi isimlerle zenginleştiğini belirten Ersoy, bu mirasın Halide Edip Adıvar, Yaşar Kemal, Orhan Veli Kanık, Ahmet Hamdi Tanpınar, Cemal Süreya, Sezai Karakoç, Mehmet Akif ve Necip Fazıl gibi isimlerle devam ettiğini söyledi.

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Türk dünyasının edebiyat birikimine de dikkati çeken Bakan Ersoy, edebiyatın yalnızca ortak zevkleri buluşturan bir alan olmadığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Edebiyat geçmişi günümüzle birleştirir; tarihtir. Sınırları kaldırır toplumları birleştirir; kimliktir. Anlamı, algıyı, duyguyu, düşünceyi birleştirir; dildir, kültürdür."

EDEBİYAT ESERLERİNE BAKANLIK DESTEĞİ SÜRECEK

Edebiyat mirasının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için yürütülen çalışmalara değinen Bakan Ersoy, el yazmalarının restorasyonu, basımı ve dijitalleştirilmesinden yayıncılık faaliyetlerine kadar geniş kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü anlattı.

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Ersoy, Edebiyat Eserlerini Destekleme Programı, Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme Projesi ile Devlet Tiyatroları Yerli Eser Yazımı Desteği'nin bu alandaki önemli uygulamalar arasında bulunduğunu belirtti.

Edebiyat mirasının korunmasının yalnızca kurumların değil, toplumun bütün kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Ersoy, bu sorumluluğu üstlenen şair ve yazarlarla bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KAHRAMANMARAŞ UNESCO İLE DÜNYA EDEBİYAT SAHNESİNDE

Kahramanmaraş'ın Türk edebiyatındaki özel konumuna dikkati çeken Bakan Ersoy, şehrin "Şairler ve Yazarlar Şehri" unvanını köklü edebiyat geleneğiyle taşıdığını söyledi.

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Yedi Güzel Adam'ın yetiştiği, Necip Fazıl'ın baba ocağı ve Abdurrahim Karakoç'un şiirleriyle özdeşleşen Kahramanmaraş'ın edebiyat mirasının uluslararası alanda da karşılık bulduğunu belirten Ersoy, şehrin 2025 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na edebiyat alanında dahil edildiğini hatırlattı.

Kahramanmaraş'ın Türkiye'yi bu alanda temsil eden ilk ve tek şehir olduğunu ifade eden Ersoy, UNESCO üyeliğinin çağdaş kültür politikaları, uluslararası iş birlikleri ve şehir tanıtımı bakımından yeni imkanlar sunduğunu vurguladı.

16 ÜLKEDEN EDEBİYATÇILAR KAHRAMANMARAŞ'TA BULUŞTU

Bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri'nin 21 Kasım'da "Edebiyatı İyileştir" temasıyla başladığını belirten Bakan Ersoy, organizasyonda 16 farklı ülkeden şair, yazar ve fikir insanının ağırlandığını açıkladı.

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Dokuz güne yayılan etkinlik takviminde 34 farklı programın edebiyatseverlerle buluştuğunu belirten Ersoy, Kahramanmaraş'ın UNESCO Edebiyat Şehri kimliğiyle uluslararası kültürel ve akademik iş birliklerinde daha güçlü adımlar atacağına inandığını söyledi.

Bakanlık olarak gerekli alanlarda katkı sunmayı sürdüreceklerini belirten Ersoy, organizasyona emek verenlere teşekkür etti. Ersoy, Kahramanmaraş'ın kültürel mirasının korunmasına ve yaşatılmasına verdiği destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da şükranlarını sundu.

DOKUZ KATEGORİDE ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Edebiyat dünyasına emek veren isimlerin ödüllendirilmesinin önemine dikkati çeken Bakan Ersoy, "Marifet iltifata tabidir. Bugün 9 kategoride takdim edeceğimiz ödüller, edebiyatımıza verilen emeğe duyduğumuz saygının ifadesidir." dedi.

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Türkçeyi zenginleştiren, farklı hayatları okurlarla buluşturan ve çocuklara yeni dünyalar açan bütün yazarlara teşekkür eden Ersoy, ödüle layık görülen edebiyatçıları tebrik etti.

Dokuz kategorideki ödüller, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel tarafından sahiplerine takdim edildi.

Jüri Özel Ödülü: Ali Akbaş, Şiir Ödülü: Mustafa Köneçoğlu, Çeviri Şiir Ödülü: Faruk Šehić, Öykü Ödülü: Mehmet Kahraman, Roman Ödülü: Nicolae Spătaru, Çocuk Edebiyatı Ödülü: Ayşegül Sözen Dağ, Düşünce Kitabı Ödülü: Prof. Dr. Ekrem Demirli, Yayıncılık Ödülü: Prof. Dr. Mustafa Koç, Yaşam Boyu Başarı Ödülü: Beşir Ayvazoğlu.

Tören, ödül alan isimlerin, protokol üyelerinin ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.