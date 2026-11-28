EMEIS Kültür Kolektifi, istos film ve istos yayın ortaklığında; EKKOMED'in kurumsal ortaklığı, Yunanistan Turizm Bakanlığı ile Yunanistan Ulusal Turizm Teşkilatı'nın özel desteği ve Pera Müzesi işbirliğiyle gerçekleşecek Yunanistan Sineması Günleri, beşinci kez İstanbullu izleyicilerle buluşuyor. 1–6 Aralık 2026 tarihleri arasında ücretsiz gerçekleşecek etkinlik, Yunanistan sinemasının 1990’ların ortasından 2000’lerin başına uzanan yaratıcı dönüşümünü odağına alıyor.

Açılış Filmi: Pantelis Voulgaris İmzalı “Akropol”

“Akropol”

Yunanistan Sineması Günleri’nin gösterim programında 1995–2001 yılları arasından 12 uzun metrajlı film sinemaseverlerle buluşuyor. Açılışı ise, “Stone Years” (1985) ile tanınan usta yönetmen Pantelis Voulgaris’in “Akropol” (Acropol, 1995) adlı filmi yapıyor. 1950’ler Atina’sında gösterişli yapımları ve sivri dilli siyasi hicivleriyle efsaneleşen Akropol revü tiyatrosunun kulisine odaklanan yapım; kumpanyaya sonradan katılan eski bir çocuk yıldızın yarattığı sarsıntıyı, sahne arkasındaki tutkuları ve dönemin ruhunu mizah ve nostaljiyle beyazperdeye taşıyor.

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90’lardan 2000’lere ödüllü filmler

Gösterim programında; Menelaos Karamaghiolis’e Selanik Film Festivali’nde En İyi Yeni Yönetmen ödülü getiren “Black Out” (1996), Periklis Hoursoglou imzalı “Grili Adam” (The Man in Grey, 1997) ve 1998 İstanbul Film Festivali’nde FIPRESCI Ödülü kazanan Renos Haralambidis komedisi “No Budget Story” (1997) yer alıyor. Selanik Film Festivali’nde En İyi Yönetmen ve En İyi Film 2.lik Ödülü’nü alan Constantine Giannaris başyapıtı “Kenar Mahalle” (From the Edge of the City, 1998) ve Stavros Tsiolis’in kült filmi “Hanımlar Beklesin” (Let the Women Wait, 1998) de seçkide izleyiciyle buluşuyor.

“Grili Adam”

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Seçki ayrıca, Nikos Koundouros’tan “Fotoğrafçılar” (The Photographers, 1998), Nikos Triantafyllidis’ten “Kara Süt” (Black Milk, 1999), Costas Kapakas’tan “Peppermint” (1999), Yorgos Tsemberopoulos’tan “Arka Kapı” (Back Door, 2000), Nikos Panayotopoulos’tan “Unutulmaz Gece” (Edge of Night, 2000) ve Christos Dimas’tan “Bahçedeki Cambazlar” (The Cistern, 2001) yapımlarını bir araya getiriyor.

“Atina Yolu” Retrospektifi ve Söyleşi

Ocak 2027’de Atina’da düzenlenecek Avrupa Film Ödülleri Töreni’ne ithafen ve EKKOMED’in özel desteğiyle hazırlanan “Atina Yolu” (Road to Athens) retrospektifi, Yunanistan sinemasının üç farklı on yılından üç farklı sinema dilini bir araya getiriyor. Seçkide Theo Angelopoulos’un “Odysseus'un Bakışı” (Ulysses’ Gaze, 1995), Thanos Anastopoulos’un “Islah” (Correction, 2007) ve Elina Psykou’nun “Sofia'nın Oğlu” (Son of Sofia, 2017) filmleri izleyiciyle buluşacak.

“Bahçedeki Cambazlar”

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Retrospektif kapsamında ayrıca Creative Europe MEDIA Desk Başkanı Anna Kasimati’nin konuşmacı olacağı, Avrupa Film Ödülleri’nin ulusal sinemalar açısından önemini ve Yunanistan’ın Avrupa sinema haritasındaki yerini ele alan özel bir söyleşi gerçekleştirilecek.

Ustalık Sınıfları ile sinemanın mutfağında

Yunanistan Sineması Günleri, bu yıl üç ayrı ustalık sınıfıyla sinemanın mutfağına odaklanıyor:

Petros Markaris: Theo Angelopoulos’la İşbirliği Üzerine: Yunanistan’ın dünyaca tanınan yazar ve senaristi Petros Markaris, Theo Angelopoulos’la uzun yıllara yayılan yaratıcı işbirliğini “Odysseus'un Bakışı” (1995) filmi üzerinden değerlendirecek. Markaris, ikilinin ortak yazım sürecine ve karmaşık tarihsel-politik temaları sinemasal hikâye anlatımına dönüştürme pratiklerine ışık tutacak.

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Yorgos Tsemberopoulos: Film Yapımı ve Sinemasal Hikâye Anlatımı Üzerine: Yönetmen Yorgos Tsemberopoulos, 1960’ların sonlarında Yunanistan’ın çalkantılı politik atmosferinde geçen büyüme hikâyesi “Arka Kapı” (2000) filmini merkezine alarak kişisel deneyimler ile tarihsel olaylar arasındaki etkileşimi ve kendi sinema yaklaşımını katılımcılarla paylaşacak.

“Arka Kapı”

Marina Danezi & Anna Maria Aslanoğlu: Sürdürülebilir Film Yapımı: EKKOMED’in özel desteğiyle gerçekleşecek oturumda yapımcılar Marina Danezi ve Anna Maria Aslanoğlu, film yapımının çevresel etkisini azaltmaya yönelik pratik stratejileri ele alacak. Herkese açık bu oturum, festival sonrasında web sitesinde ücretsiz erişime açılacak iki dilli dijital Yunanistan Yapım Rehberi / Yapılacaklar Listesi’nin oluşturulmasına da katkı sunacak.

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Endüstri Bölümü ilk kez

Etkinliğin bu yıl ilkini yapacağı Endüstri Bölümü kapsamında ise Türkiye’den seçilen 10 proje, Yunanistan’dan iki ve Türkiye’den bir üyeden oluşan üç kişilik komiteye sunulacak. Seçilen bir projeye 2.000 avro tutarında EKKOMED Türkiye-Yunanistan Ortak Yapım Araştırma Ödülü verilecek.

Kısa Film Yarışması Heyecanı

Bu yıl ikincisi gerçekleşecek Kısa Film Yarışması’nda iki farklı bölümde gösterilecek 10 finalist film; yönetmen ve senarist Dalya Keleş, yönetmen ve senarist Umut Şilan Oğurlu ile Drama Uluslararası Kısa Film Festivali Sanat Direktörü Yorgos Angelopoulos’un yer aldığı jürinin değerlendirmesiyle En İyi Senaryo, En İyi Yönetmen ve EKKOMED En İyi Film ödülleri için yarışacak. Bu yıl ilk kez mansiyon niteliği taşıyan ve Bilgi Üniversitesi Sinema Bölümü öğrencilerinden oluşan jürinin belirleyeceği Genç Bakış Ödülü de sahibini bulacak. Kazananlar, 6 Aralık Pazar günü saat 17:30’daki ödül töreninde açıklanacak.

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Yarışma seçkisinde; Christos Tatsis’in “Avanta” (Avantaz, 2025), Myrto Elektra Karieti’nin “Cold Turkey” (2025), Kostas Bakouris’in “Erken Noel” (Fall Christmas, 2025), Dimitris Vavatsis’in “Gumboro” (2026), Dimitris Papagiannopoulos’un “İnanç ve Sadakat” (Faith and Allegiance, 2026), Selini Papageorgiou’nun “Kahraman Olduğumuz Gün” (The Day We Became Heroes, 2025), Stelios Moraitidis’in “Kurtların Dönüşü” (The Wolves Return, 2025), Antonis Goumas’ın “New Mexico” (2025), Thanos Psichogios’un “Uçurtma” (Kite, 2025) ve Spiros Charalambous’un “Yasemin ve Gül” (Jasmin and Rose, 2026) adlı filmleri yer alıyor.

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Kapanış filmi, Theo Angelopoulos klasiği “Odysseus'un Bakışı”

“Odysseus'un Bakışı”

Yunanistan Sineması Günleri’nin kapanışı, dünya sinemasının usta ismi Theo Angelopoulos’un yönettiği “Odysseus'un Bakışı” ile olacak. Homeros’un Odysseia destanından esinlenen film, sürgünden dönen Yunanistanlı yönetmen A’nın (Harvey Keitel), Balkanlar’ın ilk sinemacıları Manaki Kardeşler’e ait üç kayıp film bobininin peşinde Yunanistan’dan kuşatma altındaki Saraybosna’ya uzanan yolculuğunu konu alıyor. Cannes Film Festivali’nde Büyük Jüri Ödülü ile FIPRESCI Ödülü’nü kazanan ve Avrupa Film Ödülleri’nde FIPRESCI Yılın Filmi seçilen yapım; Harvey Keitel’e Erland Josephson ve Maia Morgenstern’in eşlik ettiği güçlü kadrosu ve Eleni Karaindrou imzalı müzikleriyle unutulmaz bir başyapıt.

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Gösterimler Pera Müzesi’nde

Tüm gösterim ve etkinliklerin Pera Müzesi’nde ücretsiz gerçekleşeceği Yunanistan Sineması Günleri’nin gösterim ve etkinlik programına yunanistansinemasigunleri.com üzerinden ulaşabilirsiniz.

GÖSTERİM PROGRAMI

Ana Seçki (1995–2001)

Akropol (Acropol) | Yönetmen: Pantelis Voulgaris, 1995

Arka Kapı (Back Door) | Yönetmen: Yorgos Tsemberopoulos, 2000

Bahçedeki Cambazlar (The Cistern) | Yönetmen: Christos Dimas, 2001

Black Out (Black Out) | Yönetmen: Menelaos Karamaghiolis, 1996

Fotoğrafçılar (The Photographers) | Yönetmen: Nikos Koundouros, 1998

Grili Adam (The Man in Grey) | Yönetmen: Periklis Hoursoglou, 1997

Hanımlar Beklesin (Let the Women Wait) | Yönetmen: Stavros Tsiolis, 1998

Kara Süt (Black Milk) | Yönetmen: Nikos Triantafyllidis, 1999

Kenar Mahalle (From the Edge of the City) | Yönetmen: Constantine Giannaris, 1998

No Budget Story (No Budget Story) | Yönetmen: Renos Haralambidis, 1997

Peppermint (Peppermint) | Yönetmen: Costas Kapakas, 1999

Unutulmaz Gece (Edge of Night) | Yönetmen: Nikos Panayotopoulos, 2000

“Atina Yolu” Retrospektifi

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Odysseus'un Bakışı (Ulysses’ Gaze) | Yönetmen: Theo Angelopoulos, 1995

Islah (Correction) | Yönetmen: Thanos Anastopoulos, 2007

Sofia'nın Oğlu (Son of Sofia) | Yönetmen: Elina Psykou, 2017

Kısa Film Yarışması Seçkisi

Avanta (Avantaz) | Yönetmen: Christos Tatsis, 2025

Cold Turkey (Cold Turkey) | Yönetmen: Myrto Elektra Karieti, 2025

Erken Noel (Fall Christmas) | Yönetmen: Kostas Bakouris, 2025

Gumboro (Gumboro) | Yönetmen: Dimitris Vavatsis, 2026

İnanç ve Sadakat (Faith and Allegiance) | Yönetmen: Dimitris Papagiannopoulos, 2026

Kahraman Olduğumuz Gün (The Day We Became Heroes) | Yönetmen: Selini Papageorgiou, 2025

Kurtların Dönüşü (The Wolves Return) | Yönetmen: Stelios Moraitidis, 2025

New Mexico (New Mexico) | Yönetmen: Antonis Goumas, 2025

Uçurtma (Kite) | Yönetmen: Thanos Psichogios, 2025

Yasemin ve Gül (Jasmin and Rose) | Yönetmen: Spiros Charalambous, 2026