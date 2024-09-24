Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Ankaralı Turgut'u ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Ankaralı Turgut'u (Turgut Karataş) tedavi altında olduğu hastanede ziyaret etti.

Bir süredir Akciğer kanseri teravisi gören Ankaralı Turgut, Dr. Batuhan Mumcu'nun kendisini ziyaret etmesiyle bir hayli mutlu oldu.