Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan

AA

Bakan Ersoy, 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "müze" denildiğinde akla sadece bir sergi alanı veya eserlerin korunmasını sağlayan mekanların gelmemesi gerektiğini belirtti.

Ersoy, müzelerin, tarih üzerinden dün ve bugünü, sanat üzerinden estetik ve değer algılarını, kültür üzerinden farklılığın zenginliğini ve insanlığın ortak bilincini milletle buluşturan yaşam alanları olduğunu kaydetti.

Müzelerin, zamanın başlangıcına dayanan geniş ve çok yönlü bilgi yelpazesini barındırmakla, bireylerin etkin olduğu bir öğrenme sürecine de ev sahipliği yaptığını vurgulayan Ersoy, bilginin, istenilen zamanda ulaşılmak üzere müzelerde beklediğini ifade etti.

- "www.sanalmuze.gov.tr" yaklaşık 6 milyon kez ziyaret edildi

Bakan Ersoy, müzeler söz konusu olduğunda buz dağının görünmeyen asıl kısmına dair farkındalığı artırmak ve bilinç oluşturmak için çalışmalar sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Eşsiz kültür dünyamızla rakipsiz olan tarih ve medeniyet mirasımızın hak ettiği şekilde insanlarla buluşması için, modern müzecilik anlayışıyla teknoloji ve estetiği en ideal şekilde bir araya getirdiğimiz, ziyaretçilerin beğeni ve değerlendirmeleriyle yön verdiğimiz müzecilik çalışmalarımıza hız kesmeden, her zaman daha iyisini hedefleyerek devam ediyoruz.

2019'da rekor kırarak 35 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayan müze ve ören yerlerimizin kapılarını Kovid-19 sebebiyle geçici olarak kapattığımız süre boyunca da 'www.sanalmuze.gov.tr' sayfamızın yaklaşık 6 milyon kez ziyaret edilmiş olması, geldiğimiz noktayı göstermesi açısından son derece önemlidir. Bugüne kadar elde ettiğimiz başarılarda ve bundan sonra ulaşacağımız hedeflerde her zaman en ciddi paya sahip olarak en büyük takdiri hak eden müze çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyor, Uluslararası Müzeler Günü'nü kutluyorum."