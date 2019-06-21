Kültürlerin sergi buluşması

'İki Kültür Dört Renk Karma Resim Sergisi', Türk ile Suriyeli ressamları aynı çatı altında buluşturdu. Sergi, Damsco Group'un'un ev sahipliğinde İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Plato Sanat'ta açıldı. 20 - 22 Haziran arasında gezilebilecek sergide yer alan eserler, davetliler tarafından büyük beğeni topladı. Sergide yer alan 20 eserden eserden 7'si açılış davetinde alıcı buldu. Suriyeli sanatçılar Abdullatif Aljeemo, Khayyam Zedan ile Türk sanatçılar Kadir Ablak ve Huri Kiriş'in eserlerinin yer aldığı karma serginin sonunda elde edilecek gelirin bir bölümü Türkiye Meme Vakfı'na bağışlanacak.

Serginin küratörlüğünü üstlenen Mehmet Lütfi Şen "İki Kültür Dört Renk sergisi bir uluslararası sanat buluşması olarak çok değerlidir. İki farklı ülkeden dört farklı sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi, geçmişe ve bugüne dair imgelerin sanatçılar eliyle hem poetik hem de politik bir izlekten bakılmasına, bununla birlikte mekân, şehir, hafıza, doğa ve hız gibi bireyi çevreleyen unsurların farklı yorumlamalarla izlenmesine imkân hazırlıyor' dedi.

Huri Kiriş

Soyut eserleri ile bilinen Suriyeli ressam Khayyam Zedan, bulunduğu coğrafyadaki zorlu yaşam koşulları, kaos ve acıyı resmederken, ‘geleceğe dair umut ışığını da tuvallere yansıttığını vurguladı. Abdullatif Aljeemo ise; eserlerinde dünyanın neresinde olursa olsun her kim kaygı, endişe ve yaşama güçlüğü çekerse, bu, tüm dünyanın endişesi olmalıdır' diyor. Duyguların ortak olmasına dikkat çeken sanatçı, eserlerinde coğrafi sınırları ortadan kaldırarak insana ve insani duygulara odaklanıyor.

Kadir Ablak

Sosyal gerçekçiliği çağdaş bir bakış açısı ile yorumlayan Kadir Ablak, kentlerin anatomisini tuvallere yansıtırken, kalabalıklar içerisinde yalnızlaşan insana dikkat çekiyor... İnsanın yaşam alanı üzerinden insani duyguları vurgulayan sanatçı, kent kültüründe bireyselleşen hayatları ve yok olmaya başlayan insani duygulara fırçasıyla hayat veriyor.

Khayyam Zedan

Serginin oluşum aşamasında büyük katkılar sağlayan ve serginin ev sahipliğini üstlenen Damsco Group Genel Müdürü Rami Sawan ise; ‘Damsco olarak sanata, bölgesel ve global barışa, toplum yararına çalışan sosyal yapılara katkı sağlamak amacı güden sergiye ev sahipliği yapmak bizim için toplumsal bir görev. Sanatın birleştirici gücü, insanlığın iyiye ulaşmasında çok önemli bir faktör. Sanat, dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın tüm insanlığın duygularına hitap eder. Biz de barışın ve bu birleştirici gücün bir parçası olmak istedik. Sanatçılarımız da benimle aynı duyguları paylaşacaktır" dedi.

Abdullatif Aljeemo