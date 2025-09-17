Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kumar oynatılan iş yerinin sahibi: Eğlence amaçlı tombala oynuyorduk

        Kumar oynatılan iş yerinin sahibi: Eğlence amaçlı tombala oynuyorduk

        Adana'da polis ekiplerince emlak ofisi görünümlü iş yerine yapılan baskında, kumar oynarken suçüstü yakalanan 49 kişiye toplam 453 bin 103 TL ceza uyguladı. Gözaltına alınan iş yeri sahibi A.Ş., "Eğlence amaçlı tombala oynuyorduk, kumar oynatmadım" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2025 - 23:07 Güncelleme: 17.09.2025 - 23:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kumara tombala kılıfı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi’ndeki bir iş hanındaki emlak ofisi görünümlü iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.

        Operasyon için harekete geçen ekipler, adrese baskın yaptı. Çelik kapıyı koçbaşıyla kırıp, içeri giren polis, kumar oynayan 49 kişiyi suçüstü yakaladı. Baskın anları ise kameraya yansıdı. Ekipler, kumar oynayanlara toplam 453 bin 103 TL ceza kesti. Gözaltına alınan iş yeri sahibi A.Ş. sorgusunda, “Ofise gelenler tanıdığımdı.

        Eğlence amaçlı tombala oynuyorduk, kumar oynatmadım” dedi. A.Ş.’ye ‘Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçundan adli işlem uygulandı. (DHA)

        ÖNERİLEN VİDEO
        #adana kumar
        #haberler
        #kumar t
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadıköy'de soğuk duş!
        Kadıköy'de soğuk duş!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        MİT Başkanı Kalın Şara ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın Şara ile görüştü
        Suudi Arabistan ile Pakistan savunma anlaşmasına vardı
        Suudi Arabistan ile Pakistan savunma anlaşmasına vardı
        Yapay zekadan sağlık tahmini
        Yapay zekadan sağlık tahmini
        Donald Trump Kral Charles ile bir araya geldi
        Donald Trump Kral Charles ile bir araya geldi
        Yağmurları beklerken
        Yağmurları beklerken
        Lavrov: Meşru hedef olurlar
        Lavrov: Meşru hedef olurlar
        Ayşe Tokyaz cinayetinde ifadeleri sızdıran polislere dava!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde ifadeleri sızdıran polislere dava!
        "Galatasaray hep kazanmaya oynar!"
        "Galatasaray hep kazanmaya oynar!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Basketbol heyecanı HT Spor'da yaşanacak!
        Basketbol heyecanı HT Spor'da yaşanacak!
        Cip sürücüsünün tokatladığı baba: Gitsin diye özür diledim!
        Cip sürücüsünün tokatladığı baba: Gitsin diye özür diledim!
        Ali Koç: Şampiyonluk sözü veriyorum
        Ali Koç: Şampiyonluk sözü veriyorum
        TEKNOFEST 2025 İstanbul başladı
        TEKNOFEST 2025 İstanbul başladı
        AB'den iki İsrailli bakan için yaptırım önergesi
        AB'den iki İsrailli bakan için yaptırım önergesi
        Karanlık yüzünü gözler önüne serdi
        Karanlık yüzünü gözler önüne serdi
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Yanlış ameliyat kurbanı
        Yanlış ameliyat kurbanı
        Dünya kritik yol ayrımında: Eşitlik için son beş yıl
        Dünya kritik yol ayrımında: Eşitlik için son beş yıl