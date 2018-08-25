KuPS Kuopio - Hjk Helsinki karşılaşma önü

Finlandiya Veikkausliiga heyecanı devam ediyor. KuPS Kuopio, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Hjk Helsinki takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 18:30. Maç öncesi KuPS Kuopio 38 puanla 3. sırada, Hjk Helsinki 50 puanla 1. sırada bulunuyor. KuPS Kuopio son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Hjk Helsinki, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 589 kodlu maçı oynayanlar; KuPS Kuopio galibiyet oranı 3.20, beraberlik oranı 2.90, Hjk Helsinki galibiyet oranı 1.85. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

KuPS Kuopio son hafta oynanan Inter Turku maçında 0-1 kazandı.

Hjk Helsinki ise PS Kemi karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

KuPS Kuopio, evinde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 24 gol atıp 17 gol yedi.

Hjk Helsinki ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 7 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Hjk Helsinki, 14 gol atarken 8 gol yedi.

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