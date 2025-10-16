Eğirdir Gölü'nü defalarca ziyaret ettiğini söyleyen Ahmet Yetkin, "Hiç bu kadar çekileceğini, kuruyacağını düşünmemiştim. İnsan görünce üzülüyor. Biz doğaseverler olarak hiç ihtimal vermezdik ama ihtimal verilmeyen şeyler başa geliyor. Bizim bilmediğimiz bir şey var; doğa, göl insana muhtaç değil. Doğa ve göl insansız yaşayabilir ama insanlar doğasız, gölsüz yaşayamaz. Yıllardır buraya geliriz, kıyılarda çekilme olurdu, bu denlisini ilk defa gördüm. Gölün çekilmesi sadece insanları değil, doğayı, hayvanları, bütün canlıları etkiliyor. Biz insanlar doğanın, suların, denizlerin bize ait olduğunu düşünüyoruz ama bütün canlılara ait. Su yoksa hayat da yoktur, ziyaretçi de yoktur. Her şeyin varlığı su. Suyun çekilmesi kuruması, buranın cazibe merkezi olmasının önüne geçer" dedi.