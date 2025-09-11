Habertürk
        Kuraklık vurdu, gölette su kalmadı | Son dakika haberleri

        Kuraklık vurdu, gölette su kalmadı

        Kuraklık bu kez Tekirdağ'daki Türkmeneli Göleti'ni vurdu. Kentte sulama için kullanılan ve Marmaraereğlisi ilçesindeki bazı mahallelere içme suyu sağlayan göletteki doluluk oranı yüzde 2'nin altına düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2025 - 10:46 Güncelleme: 11.09.2025 - 11:10
        Kuraklık vurdu, gölette su kalmadı
        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Türkmenli Göleti'nin su seviyesi, yaşanan kuraklık nedeniyle ciddi oranda azaldı.

        AA'da yer alan habere göre sulama için kullanılan ve ilçedeki bazı mahallelere içme suyu sağlayan Türkmenli Göleti'nde doluluk oranı yüzde 2'nin altına düştü.

        Gölette suyun çekildiği bölgelerde çatlaklar, bazı yerlerinde adacıklar, çamur tabakası ve otlar oluştu.

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu, AA muhabirine, iklim değişikliğinin su kaynaklarını olumsuz etkilediğini söyledi.

        Tekirdağ'daki birçok baraj ve göletin seviyesinin ciddi oranda düştüğünü aktaran Konukcu, "Bu yıl Tekirdağ'da yeteri kadar kar yağışı olmadı. Yağmurlar da istenilen miktarda düşmediği için yaz aylarındaki aşırı sıcaklıklar nedeniyle su kaynaklarında sorunlar yaşanmaya başladı. Kentteki bütün su kaynaklarının su seviyelerinde düşüşler oldu." dedi.

