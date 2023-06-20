Hükümet tarafından alınan karar doğrultusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu. Söz konusu tatilde kurban ibadetlerini yerine getirmenin yanı sıra tatilin de tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar için Kurban Bayramı ile ilgili tüm bilgileri derledik!