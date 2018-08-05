Kurban Bayramı'nda tatilin kaç gün olacağı merak ediliyordu. Geçen hafta hükümetten konuyla ilgili bir açıklama geldi ve bayram tatilinin 9 güne çıkartıldığı duyuruldu. Hal böyle olunca, bu tatili fırsata çevirmek isteyen tatilciler de harekete geçti. Şimdiden sahil bölgelerindeki işletmelerde rezervasyon oranları arttı. Kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşlar ise soluğu kurulan kurbanlık pazarlarında aldı. Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, Kurban Bayramı öncesi yaptığı açıklamada kurban etinin saklama koşullarına dikkat çekti. İşte 2018 Kurban Bayramı'na dair detaylar...

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN? AREFE TAM GÜN TATİL Mİ?

Geçen Pazar günü Kurban Bayramı tatiline ilişkin Kabine'nin aldığı kararı paylaşan Kalın, “Yapılan düzenleme çerçevesinde Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkartılmıştır. Arife günü olan pazartesi de tatile dahil edilmiştir” ifadelerini kullandı. Böylece Pazartesi gününe denk gelen arefe tam gün tatil sayıldı ve Kurban Bayramı tatili resmi olarak 9 güne çıkartıldı.

2018 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

Arefe: 20 Ağustos 2018 Pazartesi

Kurban Bayramı 1. gün: 21 Ağustos 2018 Salı

Kurban Bayramı 2. gün: 22 Ağustos 2018 Çarşamba

Kurban Bayramı 3. gün: 23 Ağustos 2018 Perşembe

Kurban Bayramı 4. gün: 24 Ağustos 2018 Cuma

KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?

Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.

Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.

'KURBAN ETİNİ KESİNLİKLE POŞETE KOYMAYIN'

Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, Kurban Bayramı öncesi yaptığı açıklamada kurban etinin saklama koşullarına dikkat çekti. Kurban kesildikten sonra kuyruk, gerdanlık, ikişer kol, but, döş ve pirzola şeklinde ayrılması gerektiğini anlatan Yardımcı, “Ya gölge bir yere ya da klimalı veya serin bir odaya sininin üzerine serilmeli ve üzeri ince bir tülbentle örtülmeli. En az bir saat dinlendirdikten sonra poşete koymadan, olduğu gibi dolaba konulması gerekiyor. Kestikten hemen sonra da kasaba götürebilirler. Kasaplar zaten bayram nedeniyle tezgahlarını boş tutuyor ve isme göre gerekli dinlendirmeyi yaptıktan sonra eti işliyor. Kasaplarda işleme fiyatları 3 lira, kıyma çekimi 2 lira. Yeni çıkan yasayla sokak kenarlarında kasap olmayan kişiler artık et çekemez. Bunun cezası var" dedi.

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