SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Kurban Bayramı
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Kurban Bayramı tatili ne zaman? Kurban kesecekler için kritik uyarı! 2018 Kurban Bayramı tarihi

Kurban Bayramı için İslam dünyasında son hazırlıklar yapılıyor. Kurban ibadetini yerine getirilmesinin yanında bu seneki bayram tatilinin 9 güne çıkartılmasıyla birlikte tatil planları da yapılıyor. İşte Kurban Bayramı'nın başlayacağı tarih ve detaylar

05.08.2018 - 23:34 | Güncelleme:

Kurban Bayramı'nda tatilin kaç gün olacağı merak ediliyordu. Geçen hafta hükümetten konuyla ilgili bir açıklama geldi ve bayram tatilinin 9 güne çıkartıldığı duyuruldu. Hal böyle olunca, bu tatili fırsata çevirmek isteyen tatilciler de harekete geçti. Şimdiden sahil bölgelerindeki işletmelerde rezervasyon oranları arttı. Kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşlar ise soluğu kurulan kurbanlık pazarlarında aldı. Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, Kurban Bayramı öncesi yaptığı açıklamada kurban etinin saklama koşullarına dikkat çekti. İşte 2018 Kurban Bayramı'na dair detaylar...

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN? AREFE TAM GÜN TATİL Mİ?

Geçen Pazar günü Kurban Bayramı tatiline ilişkin Kabine'nin aldığı kararı paylaşan Kalın, “Yapılan düzenleme çerçevesinde Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkartılmıştır. Arife günü olan pazartesi de tatile dahil edilmiştir” ifadelerini kullandı. Böylece Pazartesi gününe denk gelen arefe tam gün tatil sayıldı ve Kurban Bayramı tatili resmi olarak 9 güne çıkartıldı.

2018 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

Arefe: 20 Ağustos 2018 Pazartesi
Kurban Bayramı 1. gün: 21 Ağustos 2018 Salı
Kurban Bayramı 2. gün: 22 Ağustos 2018 Çarşamba
Kurban Bayramı 3. gün: 23 Ağustos 2018 Perşembe
Kurban Bayramı 4. gün: 24 Ağustos 2018 Cuma

KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?

Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.

Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.

'KURBAN ETİNİ KESİNLİKLE POŞETE KOYMAYIN'

Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, Kurban Bayramı öncesi yaptığı açıklamada kurban etinin saklama koşullarına dikkat çekti. Kurban kesildikten sonra kuyruk, gerdanlık, ikişer kol, but, döş ve pirzola şeklinde ayrılması gerektiğini anlatan Yardımcı, “Ya gölge bir yere ya da klimalı veya serin bir odaya sininin üzerine serilmeli ve üzeri ince bir tülbentle örtülmeli. En az bir saat dinlendirdikten sonra poşete koymadan, olduğu gibi dolaba konulması gerekiyor. Kestikten hemen sonra da kasaba götürebilirler. Kasaplar zaten bayram nedeniyle tezgahlarını boş tutuyor ve isme göre gerekli dinlendirmeyi yaptıktan sonra eti işliyor. Kasaplarda işleme fiyatları 3 lira, kıyma çekimi 2 lira. Yeni çıkan yasayla sokak kenarlarında kasap olmayan kişiler artık et çekemez. Bunun cezası var" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X