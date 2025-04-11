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        Haberler Bilgi Yaşam Kurban etini tüketmenin süresi var mı? Dinen kurban eti ne kadar süre içinde tüketilmeli?

        Kurban etini tüketmenin süresi var mı? Dinen kurban eti ne kadar süre içinde tüketilmeli?

        Kurban eti kesildikten sonra hemen yenir mi, yoksa bekletmek mi gerekir? Tüketim süresi konusunda hem dini kaynaklar hem de uzmanlar farklı noktalara dikkat çekiyor. Kurban eti tüketme süresi, saklama koşullarına göre değişiklik gösterebiliyor. Dinen etin tamamının hemen tüketilmesi gerekmez ama çok uzun süre bekletilmesi de hoş karşılanmaz. Sağlık açısından ise buzdolabında ya da derin dondurucuda doğru şekilde saklanması öneriliyor. Peki, bu süreler neye göre belirleniyor? İşte merak edilen detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 09:36 Güncelleme: 11.04.2025 - 09:36
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        Kurban etini tüketmenin süresi var mı?
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        Kurban Bayramı’nda kesilen etler aile içinde paylaşılır, komşulara ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Ancak “kurban eti ne kadar sürede tüketilmeli?” sorusu her bayram döneminde gündeme gelir. Bazıları eti hemen tüketmek ister, bazıları da buzluğa atıp aylarca bekletir. Peki dinen bir sınırlama var mı, yoksa tamamen keyfi bir durum mu? Bu mesele biraz kafa karıştırıcı olabilir çünkü hem dini hem de sağlıkla ilgili boyutları var. Eti nasıl sakladığınız, ne kadar sürede yediğiniz kadar önemli. Hele ki sıcak havalarda, işin hijyen tarafı da devreye giriyor.

        KURBAN ETİ DİNEN NE KADAR SÜREDE TÜKETİLMELİ?

        Dini kaynaklarda, kurban eti tüketme süresi konusunda net bir gün sınırlaması verilmez. Ancak, etin israf edilmemesi ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ön plandadır. Peygamber Efendimiz döneminde, ilk zamanlarda üç günden fazla et saklanmaması tavsiye edilmiş. Ama bu yasak daha sonra kaldırılmış. Yani, kurban eti üç günden fazla saklanabilir. Buradaki ana mesele, etin paylaşılması ve toplumsal dayanışmanın sağlanmasıdır. Tamamını evde tutup aylarca yememek dinen uygun kabul edilmez. Eğer ihtiyaç varsa, makul ölçüde saklanabilir ve zaman içinde tüketilebilir. Ancak, yıl boyunca buzlukta unutulması ya da “nasıl olsa kurban” diyerek gelişi güzel kullanılması pek doğru bulunmaz.

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        KURBAN ETİ SAĞLIK AÇISINDAN NE KADAR SÜREDE TÜKETİLMELİ?

        Dinî boyut bir yana, işin sağlık tarafı da önemli. Kurban eti, uygun şekilde saklanmazsa hızla bozulabilir. Kesim sonrası etin hemen tüketilmesi önerilmez çünkü ölüm sertliği (rigor mortis) geçmeden et sert olur ve sindirimi zorlaşır. Genelde 24 saat dinlendirilmesi, daha sonra porsiyonlara ayrılarak buzdolabında ya da derin dondurucuda muhafaza edilmesi önerilir. Buzdolabında saklanan et, 3 ila 5 gün içinde tüketilmelidir. Derin dondurucuda ise 6 aya kadar dayanabilir. Fakat burada da dikkat edilmesi gereken bir nokta var: Et dondurulup çözündürüldükten sonra tekrar dondurulmamalıdır. Bu hem etin tadını bozar hem de bakteri oluşumuna zemin hazırlar. Yani tüketim süresi kadar saklama şekli de önemli hale gelir.

        KURBAN ETİ NE ZAMAN YENMELİ?

        Kesilen etin hemen pişirilip yenmesi gelenek olsa da uzmanlar bu konuda biraz daha temkinli. Sindirim sistemi açısından, kurban etinin kesildikten sonraki ilk 12-24 saat dinlendirilmesi öneriliyor. Çünkü kasların gevşemesi ve etin kıvamını bulması bu süreçte gerçekleşiyor. Özellikle mide sorunları yaşayanlar için bu bekleme süresi daha da önemli olabilir. Ayrıca, ilk gün kavurma gibi sade ve ağır olmayan yemeklerle tüketmek daha uygun olabilir. Yağlı ya da çok baharatlı tariflerden kaçınılması sindirim açısından faydalı olabilir.

        KURBAN ETİ NASIL PAYLAŞILMALI?

        Kurban kesildikten sonra etin üçe bölünerek; bir kısmı ihtiyaç sahiplerine, bir kısmı misafirlere ve kalanı ise evdeki aile bireylerine ayrılması tavsiye edilir. Bu paylaşım dini bir zorunluluk değil ama tavsiye edilen bir davranıştır. Böylece hem israfın önüne geçilir hem de toplumsal dayanışma sağlanmış olur. Evde kalan etin tamamını uzun süre saklamak yerine zamanla tüketmek ve belli bir kısmını ilk günlerde dağıtmak, bu geleneğin ruhuna daha uygun olur. Ayrıca, paylaşmanın verdiği huzur da cabasıdır.

        Kurban eti ne kadar sürede tüketilmeli sorusunun cevabı hem dinî hem de sağlık açısından farklı açılardan ele alınmalı. Dinen belli bir gün sınırı olmasa da etin paylaşılması ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ön plandadır. Sağlık açısından ise, doğru saklama koşullarına dikkat edilerek 3-5 gün içinde ya da dondurularak 6 aya kadar saklanabilir. Fakat dondurulup çözüldükten sonra yeniden dondurulmaması gerekir. En güzeli ise etin bir kısmını erkenden paylaşmak, kalan kısmını da düzenli şekilde tüketmektir.

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