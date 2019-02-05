Küresel ısınma Himalaya buzullarını eritecek

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İklim bilimciler, küresel ısınmanın dünyanın "üçüncü kutbu" olarak bilinen Hindu Kuş Himalaya bölgesindeki buzulları 2100 yılına kadar eriteceği uyarısında bulundu.
Hindu Kush Himalaya Değerlendirme Grubu tarafından hazırlanan raporda, dünyadaki iklim değişikliğinin Hindu Kuş Himalaya bölgesindeki buzulların en az üçte ikisini 2100 yılına kadar eriteceği belirtildi.
AA'nın haberine göre raporda, dünyadaki karbon emisyonunun hızlı ve çarpıcı şekilde kesilip küresel ısınma 1,5 santigrat derece ile sınırlandırılabilse dahi Hindu Kuş Himalaya sıra dağlarındaki buzulların yüzde 36'sının 2100'e kadar eriyeceği, küresel ısınmanın mevcut seyrinde gitmesi halinde de üçte ikisinin kaybolacağı vurgulandı.
Buzulların, bölgede yaşayan 250 milyon kişi için kritik su kaynağı durumunda olduğu ifade edilen raporda, yaklaşık 1 milyar 650 milyon insanın yaşadığı Hindistan, Pakistan, Çin ve diğer çevre ülkelerdeki en az 10 ana nehrin de temel kaynağını oluşturduğunun altı çizildi.
"BU, DUYMADIĞINIZ BİR İKLİM KRİZİ"
Rapora öncülük eden Uluslararası Entegre Dağ Geliştirme Merkezi'nden (ICIMOD) Philippus Wester, "Bu, duymadığınız bir iklim krizi. Eğer mümkün olan en iyi dünyada, hırslı bir şekilde iklim değişikliği ile mücadele etsek bile buzulların üçte birini kaybedip sıkıntıya düşeceğiz. Bu bizi şok eden bir bulgu oldu." ifadesini kullandı.
22 ülkeden ve 185 kuruluştan 350'den fazla araştırmacı ve politika uzmanı tarafından incelenerek derlenen raporda, buzullardaki erimelerin önce bölgede büyük sel felaketlerine, ardından da ana nehirlerde su sıkıntısına neden olacağına işaret edildi.
Dünyanın en yüksek dağı Everest'in bulunduğu bölge yaklaşık 3 bin 500 kilometre alanı kaplayan buzul dağlarından oluşuyor.
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