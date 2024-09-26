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        Haberler Sağlık "Küresel ölümlerin yüzde 24'ünün sebebi çevre kirliliği" | Sağlık Haberleri

        "Küresel ölümlerin yüzde 24'ünün sebebi çevre kirliliği"

        Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Adem Dirican, küresel ölümlerin yüzde 24'ün sebebinin çevre kirliliği olduğunu söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 11:45 Güncelleme: 26.09.2024 - 11:45
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        "Küresel ölümlerin yüzde 24'ünün sebebi çevre kirliliği"
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        Çevrenin insanların ve diğer canlıların yaşam boyu etkileşim içinde bulundukları fiziksel, kimyasal, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel bir ortam olduğunu belirten Dr. Adem Dirican, "Çevre kirliliği hem insanlar hem de doğadaki diğer canlılar için giderek büyüyen bir tehdit haline gelmiştir. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, küresel ölümlerin yüzde 24'ü çevresel faktörlerden kaynaklanmaktadır" dedi.

        "HAVA, TOPRAK VE SU KİRLİLİĞİ DOĞRUDAN İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR"

        Tarih boyunca çevre, sağlığın ana konusu olduğunu söyleyen Dirican, “Zamanın şartlarına göre sağlığı destekleyici ya da yıkıcı etkiler oluşmuştur. Günümüzde de çevrenin halk sağlığı üzerindeki etkisi tartışılmaz. Özellikle hava, toprak ve su kirliliği doğrudan insan sağlığını tehdit eden unsurlardır. Özellikle sanayileşme, teknolojik gelişme ve nüfus artışı, bu kirliliğin boyutlarını her geçen gün artırmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, küresel ölümlerin yüzde 24'ü çevresel faktörlerden kaynaklanmaktadır” diye konuştu.

        "ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ OLDUKÇA ÇARPICI"

        Çevre kirliliğinin çocuk sağlığı üzerindeki etkileri oldukça çarpıcı olduğunu söyleyen Dirican, “Kükürt dioksit, azot dioksit ve havadaki asılı partiküller, çocuklarda solunum yolu hastalıklarına neden olurken; kurşun ve ağır metaller gibi kimyasallar kansızlık ve nörolojik bozukluklara yol açabilir. Bu sorunların önüne geçmek için acilen çevresel tedbirler alınmalıdır” dedi.

        Türkiye'de de çevresel sorunların giderek arttığını söyleyen Dirican, sözlerini şöyle sürdürdü: "Son dönemde müsilaj, yangınlar, kuraklık ve sel gibi doğal felaketler öne çıkarken; hava kirliliği, plansız kentleşme, plastik atıklar ve su güvenliği gibi konular da gündemin en önemli başlıkları arasında yer almaktadır. Çevrenin korunması, sağlığın korunması anlamına gelmektedir. Bu meyanda hem bireysel hem de toplumsal olarak daha sürdürülebilir yaşam biçimlerine yönelmek, çevre kirliliğinin olumsuz etkilerini azaltmak açısından büyük önem taşımaktadır.”

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