"Küresel ölümlerin yüzde 24'ünün sebebi çevre kirliliği"

Çevrenin insanların ve diğer canlıların yaşam boyu etkileşim içinde bulundukları fiziksel, kimyasal, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel bir ortam olduğunu belirten Dr. Adem Dirican, "Çevre kirliliği hem insanlar hem de doğadaki diğer canlılar için giderek büyüyen bir tehdit haline gelmiştir. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, küresel ölümlerin yüzde 24'ü çevresel faktörlerden kaynaklanmaktadır" dedi.

"HAVA, TOPRAK VE SU KİRLİLİĞİ DOĞRUDAN İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR"

Tarih boyunca çevre, sağlığın ana konusu olduğunu söyleyen Dirican, “Zamanın şartlarına göre sağlığı destekleyici ya da yıkıcı etkiler oluşmuştur. Günümüzde de çevrenin halk sağlığı üzerindeki etkisi tartışılmaz. Özellikle hava, toprak ve su kirliliği doğrudan insan sağlığını tehdit eden unsurlardır. Özellikle sanayileşme, teknolojik gelişme ve nüfus artışı, bu kirliliğin boyutlarını her geçen gün artırmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, küresel ölümlerin yüzde 24'ü çevresel faktörlerden kaynaklanmaktadır” diye konuştu.