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        Haberler Ekonomi Borsa Küresel piyasalarda gözler Fed yetkililerine çevrildi - Borsa Haberleri

        Küresel piyasalarda gözler Fed yetkililerine çevrildi

        Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalmasıyla ülke ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentileri yeniden güç kazanırken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin hafta boyunca yapacağı sözle yönlendirmeler yatırımcıların odağına yerleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 09:23 Güncelleme: 06.05.2024 - 09:23
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        Küresel piyasalarda gözler Fed yetkililerinde
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        ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin sinyaller varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

        Ülkedeki enflasyon endişeleri Fed'in atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin devam etmesine neden olurken, geçen hafta açıklanan istihdam raporunda tarım dışı istihdamın 175 binle öngörülerin altında gerçekleşmesi, ekonomik aktivitenin yavaş yavaş da olsa soğuduğu yönündeki tahminleri destekledi.

        Söz konusu verinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu sene içinde bir faiz indirimine gidebileceği yönündeki öngörülerin güç kazandığı gözlemlenirken, faiz indirimi için eylül ayı öne çıkıyor.

        Enflasyon endişelerinin varlık fiyatları üzerindeki etkisinin devam ettiği bu dönemde, iş gücü piyasasından alınan soğuma sinyalleri ekonomide "yumuşak iniş" yapılabileceğine yönelik umutları beslerken, hafta boyunca Fed yetkililerinin yapacağı açıklamaların bankanın gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizlikleri azaltabileceği tahmin ediliyor.

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        Cuma günü açıklanan istihdam raporundaki veriler tahvil piyasalarında alış ağırlıklı seyri beraberinde getirirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftanın ilk işlem gününde yüzde 4,52 seviyesinde bulunuyor.

        Altının ons fiyatı haftaya yüzde 0,4 artışla başlamasının ardından 2 bin 312 dolarda dengelenirken, Brent petrolün varil fiyatı 83,2 dolarda seyrediyor.

        Cuma günü, New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 1,99, S&P 500 endeksi yüzde 1,26 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,18 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya da pozitif bir seyirle başladı.

        Avrupa borsalarında cuma günü pozitif bir seyir öne çıkarken, bu hafta perşembe günü İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) açıklayacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

        Para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoE'nin politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek ay faiz indirimlerine başlaması bekleniyor. BoE'nin ilk faiz indirimine ağustosta gideceği öngörülüyor.

        ECB yetkililerinin bankanın enflasyon hedefine ulaşması konusunda önemli yol kat ettiği yönündeki açıklamaları devam ederken, faiz indirimlerinin hangi sıklıkla yapılacağına ilişkin tedbirli duruş ise korunuyor.

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        Cuma günü, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,51, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,59 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,54 artış kaydederken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,32 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise pozitif bir seyirle başladı.

        Asya'da açık olan piyasalarda karışık bir seyir öne çıkarken, Japonya ve Güney Kore piyasalarında resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleşmedi.

        Dolar/yen paritesi yatırımcıların odağında olmayı sürdürürken, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Japon yenine müdahale yapıldığına ilişkin haberlerin "söylenti" olduğunu ifade etti. Dolar/yen paritesi, şu sıralarda yüzde 0,5 artışla 153,92 seviyesinden işlem görüyor.

        Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 düşüş kaydetti.

        Yurt içinde cuma günü Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,67 artışla 10.276,88 puandan tamamlayarak tüm zamanların kapanış rekorunu kırarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 10.286,57 puana taşıdı.

        Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra ABD'li kredi derecelendirme kurumu Standard and Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya çıkararak, "Önümüzdeki iki yıl içinde portföy girişlerinin artacağını ve cari açıkların daralmasını, enflasyon ve dolarizasyonun azalmasını öngörüyoruz." açıklamasında bulundu.

        Dolar/TL, cuma günü yatay bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının hemen altında 32,3337'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,3480 seviyesinden işlem görüyor.

        Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında Avrupa'da hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 10.200 ve 10.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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