Küresel piyasalarda gözler Jackson Hole'e çevrildi

Dünya genelinde açıklanan verilerden alınan sinyaller, gelecek dönem için pozitif beklentilerin güçlenmesine neden oldu.

ABD'de güç kaybeden istihdam piyasası ve yavaşlamaya işaret eden enflasyon verileri, küresel piyasalarda risk iştahını olumlu etkiledi.

Ülkede geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin fiyat baskılarının hafiflediğine işaret etmesi sonrası açıklanan perakende satış verileri de tüketici harcamalarının güçlü kaldığını ortaya koydu.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 2,2 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel, yıllık bazda ise yüzde 2,9 ile tahminlerin altında arttı. Art arda dördüncü ayda yavaşlamaya devam eden yıllık enflasyon, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

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Analistler, ABD'de enflasyonun ABD Merkez Bankasının (Fed) yüzde 2 hedefine ulaşma yolunda ilerlediğini gösterdiğini, bunun da bankanın istihdamı maksimuma çıkarma olan diğer hedefine daha fazla odaklanmasına olanak tanıyacağını belirtti.

ABD'de perakende satışlar, temmuzda aylık yüzde 1 ile beklentilerin üzerinde artış kaydederken perakende satışlarda bu dönemde yaşanan artış, Ocak 2023'ten bu yana kaydedilen en yüksek aylık artış oldu.