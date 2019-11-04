Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Karayakup Mahallesi'nin Olukönü mevkisinde tarlada çalışanlar toprak ve çimlerin arasında emsallerinden yaklaşık 3 kat daha büyük bir örümceğin hareket ettiğini fark etti.

İHA'nın haberine göre ilk gördüklerinde korku yaşayan köylüler izlemeye devam ettikleri örümceğin üzerinde yüzlerce yavrusunu taşıdığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Köylüler örümceği ve üzerinde taşıdığı yavruları cep telefonlarıyla kaydedip bir veteriner hekimden bilgi aldı. Örümceğin yavrularını çevreye adapte oluncaya kadar üzerinde taşıyacağını öğrenen köylüler örümceği doğaya bıraktı.

Çekilen fotoğraf ve videoları inceleyen Veteriner Hekim Mehmet Önem, örümceğin kurt örümceği olduğunu söyledi.

"ANNELİK DUYGUSU ÇOK GÜÇLÜ"

Kurt örümceklerinde annelik duygusunun güçlü olduğunu ifade eden Önem, "Bu örümcek annelik özelliği ön planda olmasıyla tanınan bir cins. Yaklaşık 3-4 gün boyunca yavruları doğaya adapte olana kadar sırtında gezdiriyor. Ve yavaş yavaş yavrularını doğaya bırakıyor. Bu özelliğinden dolayı çok derin araştırmalara konu olan bir örümcek cinsi" diye konuştu.

KURT GİBİ TAKİP EDİYORLAR

Kurt örümcekleri avlarını kurt gibi takip ettikleri için bu adla anılıyor. Saldırgan olarak değerlendirilmeseler de kendilerini savunmak için ısırabildikleri biliniyor.