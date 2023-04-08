Her yıl olduğu gibi bu sene de 8 Nisan'da 'Süleyman Çakır'ın sevenleri onun sözleriyle sosyal medyada yas tutmaya başladı. Karakterin sözleriyle paylaşımlar yapılmaya başlandı ve bu yıl da böylelikle gelenek bozulmamış oldu.