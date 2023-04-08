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Kurtlar Vadisi’nin Süleyman Çakır’ıydı! Oktay Kaynarca 19 seneye rağmen ölüm yıl dönümünde unutmadı!

Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri 'Süleyman Çakır', ölüm yıl dönümünde sevenleri tarafından yine unutulmadı. 19 yıl önce Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı ve senaryo gereği yaşamını yitiren 'Süleyman Çakır' karakteri Twitter'da TT oldu. Ünlü oyuncu da konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

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  • Kurtlar Vadisi’nin Süleyman Çakır’ıydı! Oktay Kaynarca 19 seneye rağmen ölüm yıl dönümünde unutmadı!

    2003 yılında ilk bölümüyle ekrana gelen ve ilgiyle izlenen Kurtlar Vadisi adlı dizide Süleyman Çakır karakteri efsaneleşmiş fakat 43. bölümde vurularak senaryo gereği 45. bölümde hayatını kaybetmişti. Oktay Kaynarca’nın canlandırdığı “Süleyman Çakır” karakteri ölümünün 19. yılında anılmaya devam ediyor. 
  • Kurtlar Vadisi’nin Süleyman Çakır’ıydı! Oktay Kaynarca 19 seneye rağmen ölüm yıl dönümünde unutmadı!

    Her yıl olduğu gibi bu sene de 8 Nisan'da 'Süleyman Çakır'ın sevenleri onun sözleriyle sosyal medyada yas tutmaya başladı. Karakterin sözleriyle paylaşımlar yapılmaya başlandı ve bu yıl da böylelikle gelenek bozulmamış oldu. 
  • Kurtlar Vadisi’nin Süleyman Çakır’ıydı! Oktay Kaynarca 19 seneye rağmen ölüm yıl dönümünde unutmadı!

    Twitter'da 'Süleyman Çakır' trend listesinde yerini alırken Oktay Kaynarca'dan da paylaşım gecikmedi. 45 bölüm canlandırdığı karakter için ölüm yıl dönümüyle ilgili Kaynarca'da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
  • Kurtlar Vadisi’nin Süleyman Çakır’ıydı! Oktay Kaynarca 19 seneye rağmen ölüm yıl dönümünde unutmadı!

    Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'ın 19. ölüm yıl dönümüyle ilgili yaptığı paylaşımda şu sözleri söyledi: "Rahmetliyi tanırdım. Dürüst, mert, gözü pek, yiğit bir arkadaştı. Sevenlerine ve hayranlarına baş sağlığı diliyorum. Allah mekanını cennet etsin."
  • Kurtlar Vadisi’nin Süleyman Çakır’ıydı! Oktay Kaynarca 19 seneye rağmen ölüm yıl dönümünde unutmadı!

    Oktay Kaynarca'nın bu paylaşımı sevenlerinin yüzünde tebessüm oluşturdu. Birçok Kurtlar Vadisi hayranı bu anı sosyal medya hesaplarında alıntıladı.
  • Kurtlar Vadisi’nin Süleyman Çakır’ıydı! Oktay Kaynarca 19 seneye rağmen ölüm yıl dönümünde unutmadı!

    İşte Oktay Kaynarca'nın paylaşımı...

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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