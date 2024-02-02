Sitare Dağı'nın zirvesinde uluyarak kurtlara seslenen Kul, "En son ne zaman doktora gittim hatırlamıyorum. Sağlığımı her gün zirvesine çıktığım Sitare Dağı'na borçluyum. Atalarımızın dediği gibi işleyen demir pas tutmaz. Kendimi bildim bileli spor yaparım. Benim için bu dağa çıkmak bir tutku.