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        Haberler Yaşam Kurtları uluyarak selamlayıp dağa koşarak tırmanıyor!

        'Yalnız Kurt' Nizam Kul, Sitare Dağı'na koşarak tırmanıyor

        Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşayan 'Yalnız Kurt' lakaplı 65 yaşındaki Nizam Kul, 35 yıldır yaz-kış demeden her gün bin 700 metre yükseklikteki Sitare Dağı'na koşarak 10 dakika gibi kısa bir sürede tırmanıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 10:46 Güncelleme: 02.02.2024 - 10:46
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        Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşayan Yalnız Kurt lakaplı 65 yaşındaki Nizam Kul, 35 yıldır Sitare Dağı'na koşarak tırmanıyor. Evli, 3 çocuk ve 5 torun sahibi 'Yalnız Kurt ', spor yaparak yaşamını renklendiriyor.

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        Yaz-kış, kar-çamur demeden her gün büyük kaya parçalarını kaldırıp, ilçenin hemen yanındaki Sitare Dağ'na tırmanan Nizam Kul, spor yapınca mutlu olduğunu bildirdi.

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        Emekli olan Nizam Kul, çok sağlıklı olduğunu ve kolay kolay doktora gitmediğini belirtti.

         

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        Sitare Dağı'nın zirvesinde uluyarak kurtlara seslenen Kul, "En son ne zaman doktora gittim hatırlamıyorum. Sağlığımı her gün zirvesine çıktığım Sitare Dağı'na borçluyum. Atalarımızın dediği gibi işleyen demir pas tutmaz. Kendimi bildim bileli spor yaparım. Benim için bu dağa çıkmak bir tutku.

         

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        Normal insanların bir çoğu buraya çıkamazken ben koşarak çıkıyorum. Rekorum 10 dakika... Bütün gençlere sigara, alkol ve uyuşturucu kullanmamalarını, daima spor yapmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

         

        #Nizam Kul
        #yalnız kurt
        #haberler

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