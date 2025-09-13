Kurtulmuş ve Yerlikaya’dan şehit Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kütahya’da yol kontrol devriyesi sırasında bir otomobilin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil için taziye mesajları yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kütahya’da görevi sırasında şehit olan Uzman Çavuş Yücel Yeşil’e Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN TAZİYE

İçişleri Bakanı Yerlikaya ise mesajında, “Kütahya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzman Çavuş Yücel Yeşil, yol kontrol devriyesi esnasında bir otomobilin çarpması sonucu olay yerinde şehit oldu. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, kahraman jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun.” dedi.

Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir