Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kurtulmuş ve Yerlikaya’dan şehit Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil için taziye mesajı

        Kurtulmuş ve Yerlikaya’dan şehit Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil için taziye mesajı

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kütahya'da yol kontrol devriyesi sırasında bir otomobilin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil için sosyal medyadan başsağlığı diledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2025 - 21:13 Güncelleme: 13.09.2025 - 21:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit Yücel Yeşil için taziye mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kütahya’da yol kontrol devriyesi sırasında bir otomobilin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil için taziye mesajları yayımladı.

        Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kütahya’da görevi sırasında şehit olan Uzman Çavuş Yücel Yeşil’e Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

        BAKAN YERLİKAYA'DAN TAZİYE

        İçişleri Bakanı Yerlikaya ise mesajında, “Kütahya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzman Çavuş Yücel Yeşil, yol kontrol devriyesi esnasında bir otomobilin çarpması sonucu olay yerinde şehit oldu. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, kahraman jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun.” dedi.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Şehit Yücel Yeşil
        #Numan Kurtulmuş
        #Ali Yerlikaya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı
        Göçükteki 2 işçi kurtarıldı
        Göçükteki 2 işçi kurtarıldı
        Galatasaray ikinci yarıda açıldı!
        Galatasaray ikinci yarıda açıldı!
        "Rusya'ya ait bir dron Romanya hava sahasına girdi"
        "Rusya'ya ait bir dron Romanya hava sahasına girdi"
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        "Final oynarsam kazanırım!"
        "Final oynarsam kazanırım!"
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı! Can kayıpları var!
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı! Can kayıpları var!
        O anları dakika dakika anlattı
        O anları dakika dakika anlattı
        Sakız çiğnemeden önce buna dikkat!
        Sakız çiğnemeden önce buna dikkat!
        Domenico Tedesco imzayı attı
        Domenico Tedesco imzayı attı
        Eski eşini eşarp ve yastıkla boğmuştu! İşte caninin gerekçesi!
        Eski eşini eşarp ve yastıkla boğmuştu! İşte caninin gerekçesi!
        Hafızayı canlandıran en etkili besinler
        Hafızayı canlandıran en etkili besinler
        Televizyon tarihinde unutulmaz izler bıraktılar!
        Televizyon tarihinde unutulmaz izler bıraktılar!
        Yasak aşk ortaya çıktı
        Yasak aşk ortaya çıktı
        Bayrampaşa Belediyesi'ne soruşturma: 48 gözaltı
        Bayrampaşa Belediyesi'ne soruşturma: 48 gözaltı
        O çocukların hastalıkları yüzlerinden okunuyor
        O çocukların hastalıkları yüzlerinden okunuyor
        Kraliyet skandalları
        Kraliyet skandalları