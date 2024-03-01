Kuru fasulye tarifi: etli, sucuklu, pastırmalı kuru fasulye nasıl yapılır?
Kuru fasulye, Türk mutfağının köklü ve sevilen lezzetlerinden biri olarak öne çıkar. Hem doyurucu hem de besleyici özellikleriyle sofralarda sıkça tercih edilen bu yemek, yıllardır birçok kişinin favori tariflerinden biridir.
Geleneksel olarak özel günlerden günlük sofralara kadar geniş bir yelpazede tüketilen kuru fasulye, özellikle yapımındaki detaylar ve lezzetin derinliğiyle damakları şenlendirir. Yumuşacık fasulyelerin, nefis bir sosla buluştuğu bu yemek, sadece mideye değil, ruha da hitap eder. Her bir ısırıkta geleneksel tatların ve ev sıcaklığının hissedildiği kuru fasulye, Türk mutfağının en sevilen simgelerinden biri olarak kalplerde özel bir yer edinmiştir. Hatta sucuklu kuru fasulye tarifi bile mevcuttur.
Etli Kuru Fasulye Tarifi
Etli kuru fasulye tarifi malzemeleri:
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Etsiz Kuru Fasulye Tarifi
Etsiz kuru fasulye tarifi malzemeleri:
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Islatmadan Kuru Fasulye Tarifi
Geleneksel olarak kuru fasulye tariflerinde fasulyelerin önceden suda bekletilmesi gerekebilir, ancak zaman kısıtlaması veya unutkanlık gibi durumlarda bu adım atlanabilir. İşte ıslatmadan kuru fasulye tarifi, kuru fasulyeyi önceden ıslatma adımı olmadan, lezzetinden ödün vermeden hazırlamanın yolunu gösterir.
Öncelikle, kullanacağınız kuru fasulyeleri iyice yıkayın ve süzün. Ardından, bir tencerede sıvı yağınızı ısıtın. Küp doğranmış soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Soğanlar pembeleştikten sonra rendelenmiş veya doğranmış sarımsakları ekleyin ve kavurmaya devam edin. Sarımsakların aroması yayıldığında, küp doğranmış domatesleri ekleyin ve domatesler suyunu salıp çekene kadar kısık ateşte pişirin. Domatesler iyice pişip salça ekleyin ve salçanın kokusu çıkana kadar birkaç dakika daha kavurun.
Ardından, yıkanmış ve süzülmüş kuru fasulyeleri tencereye ekleyin. Kuru fasulyeleri sosa iyice yedirin ve ardından üzerlerini geçecek kadar su ekleyin. Eğer elinizde et suyu varsa, bu tarifte et suyu kullanarak daha lezzetli bir sonuç elde edebilirsiniz. Tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak pul biber ekleyin. Karışımı karıştırın ve tencerenin kapağını kapatın. Kuru fasulyelerin pişmesi için orta ateşte yaklaşık 1,5 - 2 saat kadar bekleyin. Ara sıra karıştırarak ve suyunu kontrol ederek pişirme işlemini tamamlayın.
Kuru fasulyeler iyice yumuşadığında ve kıvamını aldığında, ocaktan alın ve birkaç dakika dinlendirin. Dinlendirdikten sonra taze doğranmış maydanoz veya dereotu ile süsleyerek servis yapın. Yanında pilav veya turşu ile servis edebilirsiniz. Bu pratik ve lezzetli tarif, kuru fasulye sevenler için harika bir seçenektir ve önceden ıslatma adımını atlayarak zaman kazanmanızı sağlar.