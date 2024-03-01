Kuru fasulye tarifi: etli, sucuklu, pastırmalı kuru fasulye nasıl yapılır?

Geleneksel olarak özel günlerden günlük sofralara kadar geniş bir yelpazede tüketilen kuru fasulye, özellikle yapımındaki detaylar ve lezzetin derinliğiyle damakları şenlendirir. Yumuşacık fasulyelerin, nefis bir sosla buluştuğu bu yemek, sadece mideye değil, ruha da hitap eder. Her bir ısırıkta geleneksel tatların ve ev sıcaklığının hissedildiği kuru fasulye, Türk mutfağının en sevilen simgelerinden biri olarak kalplerde özel bir yer edinmiştir. Hatta sucuklu kuru fasulye tarifi bile mevcuttur.

Etli Kuru Fasulye Tarifi

Etli kuru fasulye tarifi malzemeleri:

2 su bardağı kuru fasulye

300 gram dana kuşbaşı et

2 adet orta boy soğan

3 adet domates

3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı salça

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı toz şeker

Tuz

Karabiber

Pul biber (isteğe bağlı)

Su

Yapılışı:

Kuru fasulyeleri bir gece önceden suya yatırın ve ertesi gün suyunu süzün.

Bir tencerede kuru fasulyeleri üzerini geçecek kadar suyla haşlayın. Yaklaşık olarak 30-40 dakika kadar haşlayarak yumuşamasını sağlayın. Haşlama suyunu süzüp fasulyeleri kenara alın.

Başka bir tencerede sıvı yağı kızdırın. Küp doğranmış soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Soğanlar pembeleştikten sonra doğranmış sarımsakları ekleyip kavurmaya devam edin.

Küp doğranmış domatesleri ve salçayı ekleyip karıştırın. Domatesler iyice pişip suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirin.

Üzerine kuşbaşı doğranmış etleri ekleyip etler suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Etler suyunu salıp çekince haşlanmış kuru fasulyeleri ekleyin.

Üzerine sıcak su ekleyerek kıvamını ayarlayın. Tuz, şeker, karabiber ve isteğe bağlı olarak pul biber ekleyip karıştırın.

Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte yaklaşık 1-1.5 saat kadar pişirin. Arada bir kontrol ederek suyunu kontrol edin, eğer gerekiyorsa sıcak su ekleyebilirsiniz.

Etli kuru fasulye, etler yumuşayıp kıvamını alıncaya kadar pişirildikten sonra sıcak olarak servis yapın.

Yanında pilav veya turşu ile servis edebilirsiniz. Pastırmalı kuru fasulye tarifi için ise et yerine pastırma kullanmanız yeterlidir.

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Etsiz Kuru Fasulye Tarifi

Etsiz kuru fasulye tarifi malzemeleri:

2 su bardağı kuru fasulye

2 adet orta boy soğan

3 adet domates

3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı salça

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı toz şeker

Tuz

Karabiber

Pul biber (isteğe bağlı)

Su

Yapılışı:

Yine kuru fasulyeleri bir gece önceden suya yatırın ve sonraki gün suyunu süzün.

Bir tencerede sıvı yağı kızdırın. Küp doğranmış soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Soğanlar pembeleştikten sonra doğranmış sarımsakları ekleyip kavurmaya devam edin.

Küp doğranmış domatesleri ekleyin ve domatesler suyunu salıp çekene kadar kısık ateşte pişirin.

Domatesler iyice pişip salça ekleyin, birkaç dakika daha kavurun.

Salçalı sosun içine süzülmüş kuru fasulyeleri ekleyin ve karıştırın.

Üzerine su ekleyerek kuru fasulyelerin üzerini geçecek kadar sıvı ekleyin. Kuru fasulyelerin daha lezzetli olması için et suyu kullanabilirsiniz.

Tuz, şeker, karabiber ve isteğe bağlı olarak pul biber ekleyin. Karıştırın.

Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte yaklaşık 1-1.5 saat kadar pişirin. Kuru fasulyeler iyice yumuşayana kadar pişirmeye devam edin.

Etsiz kuru fasulye, kıvamını aldıktan sonra ocaktan alın ve bir süre dinlendirin.

Servis yapmadan önce taze doğranmış maydanoz veya dereotu ile süsleyip, sıcak olarak servis yapın.

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Islatmadan Kuru Fasulye Tarifi

Geleneksel olarak kuru fasulye tariflerinde fasulyelerin önceden suda bekletilmesi gerekebilir, ancak zaman kısıtlaması veya unutkanlık gibi durumlarda bu adım atlanabilir. İşte ıslatmadan kuru fasulye tarifi, kuru fasulyeyi önceden ıslatma adımı olmadan, lezzetinden ödün vermeden hazırlamanın yolunu gösterir.

Öncelikle, kullanacağınız kuru fasulyeleri iyice yıkayın ve süzün. Ardından, bir tencerede sıvı yağınızı ısıtın. Küp doğranmış soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Soğanlar pembeleştikten sonra rendelenmiş veya doğranmış sarımsakları ekleyin ve kavurmaya devam edin. Sarımsakların aroması yayıldığında, küp doğranmış domatesleri ekleyin ve domatesler suyunu salıp çekene kadar kısık ateşte pişirin. Domatesler iyice pişip salça ekleyin ve salçanın kokusu çıkana kadar birkaç dakika daha kavurun.

Ardından, yıkanmış ve süzülmüş kuru fasulyeleri tencereye ekleyin. Kuru fasulyeleri sosa iyice yedirin ve ardından üzerlerini geçecek kadar su ekleyin. Eğer elinizde et suyu varsa, bu tarifte et suyu kullanarak daha lezzetli bir sonuç elde edebilirsiniz. Tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak pul biber ekleyin. Karışımı karıştırın ve tencerenin kapağını kapatın. Kuru fasulyelerin pişmesi için orta ateşte yaklaşık 1,5 - 2 saat kadar bekleyin. Ara sıra karıştırarak ve suyunu kontrol ederek pişirme işlemini tamamlayın.

Kuru fasulyeler iyice yumuşadığında ve kıvamını aldığında, ocaktan alın ve birkaç dakika dinlendirin. Dinlendirdikten sonra taze doğranmış maydanoz veya dereotu ile süsleyerek servis yapın. Yanında pilav veya turşu ile servis edebilirsiniz. Bu pratik ve lezzetli tarif, kuru fasulye sevenler için harika bir seçenektir ve önceden ıslatma adımını atlayarak zaman kazanmanızı sağlar.