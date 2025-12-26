Kurum: İlk kura Adıyaman'da çekilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde, cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 455 bininci konutun teslim edileceğini bildirdi.

Bakan Kurum, NVT canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde, çok büyük bir felaket yaşandığını belirten Kurum, "asrın felaketi" sonrasında verdikleri sözleri tutmanın mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Kurum, "Bugün geldiğimiz noktada hamdolsun inşallah cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle 455 bininci konutumuzun anahtarlarını teslim edeceğiz." dedi.

Depremden etkilenen 11 ilde gece gündüz demeden çalıştıklarına işaret eden Kurum, "Bu bir seferberlikti. Dünyada da bunun eşi benzeri yok. O felaket sonrasında çok büyük acı yaşadık. Milletimize de sözler verdik, 'son afetzede kardeşimiz evine girene kadar deprem bölgesinden ayrılmayacağız, milletimizi yalnız bırakmayacağız' dedik ve o gün bugündür çalışıyoruz, çabalıyoruz. Hamdolsun milletimize mahcup olmadık." ifadesini kullandı.

Kurum, 2 yıl gibi kısa bir sürede sadece konut değil, aynı zamanda sosyal donatı alanları da inşa ettiklerini dile getirerek, 3 bin 481 şantiyede 200 bin mimar, mühendis, işçi ve sivil toplum kuruluşlarıyla topyekün bir kalkınma gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Deprem bölgesindeki restore edilen tarihi yapılara ilişkin bilgi veren Kurum, tarihi yapıları ayağa kaldırmak için canla başla çalıştıklarını dile getirdi.

Kurum, Hatay'da 153 bin 755 konutun yapıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Malatya, yine depremde çok ağır hasar alan illerimizden bir tanesi. Orada da yaklaşık 80 bin konutun teslimi ve kurasını gerçekleştireceğiz. Depremin merkez üssü Pazarcık ve ilçelerinin de yoğun bir şekilde etkilendiği Maraş'ımızda 74 bin bağımsız bölümün kurasını çekeceğiz. Adıyaman'ımızda da 43 bin bağımsız bölümün, yine Gaziantep Nurdağı, İslahiye'de 31 bin konutu orada teslim ediyor olacağız. Diyarbakır'ımız yine 17 bin konutla depremden etkilenen illerimizden bir tanesi. Elazığ'da 15 bin, Şanlıurfa'da 13 bin 400, Osmaniye'mizde 12 bin 500, Adana'da 12 bin, Kilis'te 2 bin 500, Tunceli'de 298, Kayseri'de 288, Sivas'ta 164 ve Bingöl'de 89 olmak üzere 455 bin konutu inşallah depremzede kardeşlerimize cumartesi günü buluşturmuş olacağız."