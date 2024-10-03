Kuş gribi nedeniyle 47 kaplan öldü

Vietnam News'ün haberine göre, son iki ayda ülkenin güneyindeki iki hayvanat bahçesinde görülen kuş gribi, 47 kaplanın yanı sıra 3 aslan ve 1 panterin ölümüne yol açtı.

Orman Koruma Birimi yöneticisi Lai Ngoc Dau, basına yaptığı açıklamada, Bien Hoa kentindeki Vuon Xoai Hayvanat Bahçesi'nde 20 kaplan ve 1 panterin öldüğünü duyurdu.

Yetkililer, Long An bölgesindeki My Quynh Hayvanat Bahçesi'nde ise aynı dönemde 27 kaplan ile 3 aslanın öldüğünü belirtti.

Ölen hayvanların kan örneklerinde kuş gribi olarak bilinen H5N1 virüsüne rastlandığı kaydedildi.