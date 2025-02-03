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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Kuş gribi salgını ABD'de yumurta fiyatlarını uçurdu - Alışveriş Haberleri

        Kuş gribi salgını ABD'de yumurta fiyatlarını uçurdu

        ABD'de yumurta fiyatları, kuş gribi salgınının kötüleşmesi nedeniyle 2023 yazından bu yana iki katından fazla arttı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 07:19 Güncelleme: 03.02.2025 - 07:19
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        Kuş gribi salgını ABD'de yumurta fiyatlarını uçurdu
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        Yüksek derecede patojenik kuş gribi (HPAI) salgını, her ay milyonlarca tavuğun itlaf edilmesine yol açarak ülkedeki kümes hayvancılığı sektörünü olumsuz etkiledi ve yumurta arzında daralmaya neden oldu.

        Arzdaki bu keskin düşüş, toptan yumurta fiyatlarında önemli bir artışa yol açtı.

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