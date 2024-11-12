"Kuş gribinde insanlar için risk yok"

Prof. Dr. Mehmet Akan, geçen hafta Konya ve Eskişehir'de kuş gribi görülmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Prof. Dr. Akan, halk arasında 'kuş gribi' olarak bilinen H5N1 virüsünün 2003 yılında artış göstermeye başladığını, 2005 yılına gelindiğinde ise pik yaptığını hatırlatarak, "2005-2010 yılları arasında 400 civarında insan vakası görüldü, daha sonra hızla azalarak yılda sadece 10'lu rakamlara düştü. Hatta bazı yıllar 10'dan daha az vaka oldu" diye konuştu.

"KANATLI HAYVANLARDA ÇOK ÖLÜMCÜL"

Bu virüsün kanatlı hayvanlarda çok ölümcül olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Akan, "Ölüm yaptığından dolayı da çevreye saçılıyor. O nedenle tüm kanatlı hayvan yetiştiricilerimiz ölüm oranları arttığında veteriner hekimlere, il ve ilçe tarım müdürlüğü yetkililerine müracaat edip, bunun kuş gribi olup olmadığının tespit edilmesinde yarar var. Tüm dünyada salgın hastalıklar var. Bunların temel nedeni göçmen su kuşlarının göç hareketinin başlaması. Esas virüs burada bulunuyor. Bu göç hareketi başladığı zaman bulaşmalar olabiliyor. Bu belirli bir süre sonra kendiliğinden çözümlenecektir diye düşünüyorum. Yani bunda önemli bir risk yok" ifadelerini kullandı.