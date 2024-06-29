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        Haberler Sağlık Gelecek pandemi, kuş gribi mi? Finlandiya kuş gribi aşısı yapan ilk ülke olacak - Haberler | Sağlık Haberleri

        Gelecek pandemi, kuş gribi mi? Finlandiya kuş gribi aşısı yapan ilk ülke olacak

        Finlandiya, önümüzdeki hafta kuş gribi aşısı uygulamasına başlayacak. Finlandiya Sağlık ve Refah Enstitüsü, aşının hayvanlarla temas eden çalışanlara yapılacağını açıkladı. Bazı uzmanlara göre, mutasyonu seven kuş gribinin yaygınlaşması için sadece iki mutasyon kaldı. İnsanların aşı karşıtlığı yapmaması gerektiğini söyleyen Dr. Şirin Seçkin, "Aksi takdirde insanlığın sonunu aşı karşıtlığı getirecek" dedi

        Giriş: 29.06.2024 - 17:47 Güncelleme: 01.07.2024 - 09:15
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        Gelecek pandemi, kuş gribi mi? Finlandiya kuş gribi aşısı yapan ilk ülke olacak
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        Dünyada birçok bölgede kuş gribine yakalanan insan vakaları tespit edildi. Kuş gribi virüsleri, dünya çapında vahşi su kuşları arasında doğal olarak bulunuyor, evcil kümes hayvanlarına ve diğer kuş ve hayvan türlerine de bulaşabiliyor. COVID-19 pandemisinden sonra bir sonraki salgının kuş gribi kaynaklı olabileceği bilim insanları tarafından tartışılırken; Avrupa Birliği, 40 milyon doz kuş gribi aşısı satın aldı. Finlandiya ise vatandaşlarını kuş gribine karşı aşılayan dünyadaki ilk ülke olacak.

        FİNLANDİYA GELECEK HAFTA AŞILAMAYA BAŞLAYACAK

        Reuters'ın haberine göre, Finlandiya'da önümüzdeki hafta kuş gribi aşısı sunulmaya başlanacak. Finlandiya Sağlık ve Refah Enstitüsü (THL) aşıların hayvanlara maruz kalan çalışanlara yapılacağını açıkladı.

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        Avrupa Birliği'nin 15 ülke için aşı üreticisi CSL Seqirus'tan 40 milyon doz ortak alımı kapsamında Finlandiya da 10 bin kişi için aşı satın almış oldu.

        Avrupa Komisyonu, Finlandiya'nın aşıyı piyasaya sürecek ilk ülke olacağını söyledi.

        THL'den yapılan açıklamada, aşının 18 yaş ve üzerinde olup, iş veya diğer koşullar nedeniyle kuş gribine yakalanma riski yüksek olanlara yapılacağını duyurdu.

        Son yıllarda kuş gribinin H5N1 türü, dünya çapında milyonlarca kümes hayvanının ölümüne ve itlafına neden oldu. Şimdi de inekler de dahil olmak üzere memelilere giderek daha fazla yayılıyor.

        GELECEK PANDEMİ KUŞ GRİBİ KAYNAKLI MI OLACAK?

        Covid-19 pandemisi bitti derken bilim insanlarının dikkatini çeken kuş gribine karşı dikkatli olmak gerektiği bildiriliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Dünya nüfusunun artması, küresel ısınma, kuşların göçleri gibi birçok nedenle birlikte yeni pandemiler bekleniyor. 2022 yılından bu yana hayvanlar aleminde balıklar, kuşlar, memeli hayvanlar yaygın bir şekilde hasta. İnsanlarda ise şu aralar yerel enfeksiyon şeklinde görülüyor. Ancak kuş gribi dünyada hemen hemen her ülkede görülmeye başladı. Kuş gribi virüsü de mutasyonları seviyor. Uzmanlar tarafından yaygınlaşması için iki mutasyon kaldığı hesaplanıyor" dedi.

        "ÖNÜMÜZDEKİ KIŞ TEHLİKELİ BOYUTA GEÇEBİLİR"

        Dr. Seçkin, kuş gribine karşı hayvanlarla çalışanların daha dikkatli olması gerektiğini kaydederek, "Bu virüs, inekler, kazlar ve diğer hayvanlarda da gözlenebiliyor. Önümüzdeki kış döneminde çoklu enfeksiyonlar devam ederse H5N1 daha çok mutasyon yapabilir ve tehlikeli boyuta geçebilir. İki farklı influenza virüsü aynı hücreye girerse tüm genetik materyallerini paylaşıp yerine daha kolay bulaşan bir virüs ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle çoklu enfeksiyonları istemiyoruz. Çoklu enfeksiyon kuş gribinin mutasyon yapmasını kolaylaştırır ve yayılmasına neden olabilir" diye konuştu.

        "ÇOCUKLAR VİRÜSLERİ DAHA FAZLA YAYIYOR"

        Genel olarak çocukların virüsleri erişkinlere göre daha fazla yaydığını söyleyen Dr. Seçkin, "Daha önce bu enfeksiyonlara karşı bağışıklıkları olmadığı için enfeksiyon daha ağır seyreder, erişkinlerin bağışıklık sistemi hastalığı sınırlar, daha az sayıda virüs saçmalarını sağlamış olur" ifadelerini kullandı.

        Gribin genel olarak ciddiye alınmadığını sözlerine ekleyen Seçkin, "Virüs genelde yaşlı kişileri etkiler diye düşünülüyor ama gençler için de ölümcül olabilir. 1918-1920 grip salgınında çoğu genç 40 milyon kişinin öldüğü bilinmektedir. O nedenle grip hafife alınmamalıdır" dedi.

        "İNSANLIĞIN SONUNU AŞI KARŞITLIĞI GETİRECEK"

        Seçkin, Avrupa Birliği'nin 40 milyon doz aşı satın aldığını ve Finlandiya'nın tüm hayvan çiftliklerinde çalışanları aşılayacağını anımsatarak, insanların aşı karşıtlığı yapmaması gerektiğini, aksi takdirde insanlığın sonunu aşı karşıtlığının getireceğini söyledi.

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