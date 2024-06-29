Gelecek pandemi, kuş gribi mi? Finlandiya kuş gribi aşısı yapan ilk ülke olacak

Dünyada birçok bölgede kuş gribine yakalanan insan vakaları tespit edildi. Kuş gribi virüsleri, dünya çapında vahşi su kuşları arasında doğal olarak bulunuyor, evcil kümes hayvanlarına ve diğer kuş ve hayvan türlerine de bulaşabiliyor. COVID-19 pandemisinden sonra bir sonraki salgının kuş gribi kaynaklı olabileceği bilim insanları tarafından tartışılırken; Avrupa Birliği, 40 milyon doz kuş gribi aşısı satın aldı. Finlandiya ise vatandaşlarını kuş gribine karşı aşılayan dünyadaki ilk ülke olacak.

Reuters'ın haberine göre, Finlandiya'da önümüzdeki hafta kuş gribi aşısı sunulmaya başlanacak. Finlandiya Sağlık ve Refah Enstitüsü (THL) aşıların hayvanlara maruz kalan çalışanlara yapılacağını açıkladı.

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Avrupa Birliği'nin 15 ülke için aşı üreticisi CSL Seqirus'tan 40 milyon doz ortak alımı kapsamında Finlandiya da 10 bin kişi için aşı satın almış oldu.

Avrupa Komisyonu, Finlandiya'nın aşıyı piyasaya sürecek ilk ülke olacağını söyledi.

THL'den yapılan açıklamada, aşının 18 yaş ve üzerinde olup, iş veya diğer koşullar nedeniyle kuş gribine yakalanma riski yüksek olanlara yapılacağını duyurdu.

Son yıllarda kuş gribinin H5N1 türü, dünya çapında milyonlarca kümes hayvanının ölümüne ve itlafına neden oldu. Şimdi de inekler de dahil olmak üzere memelilere giderek daha fazla yayılıyor.