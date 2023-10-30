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        Haberler Gündem Kütahya'da devrilen minibüsün sürücüsü öldü - Güncel haberler

        Kütahya'da devrilen minibüsün sürücüsü öldü

        Kütahya'da ağaca çarptıktan sonra devrilen minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 19:00 Güncelleme: 30.10.2023 - 19:00
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        Kütahya'da devrilen minibüsün sürücüsü öldü
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        Bekir Işık (58) yönetimindeki minibüs, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 19. kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra devrildi.

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        Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, araçta sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan sürücünün cansız bedeni, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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