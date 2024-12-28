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        Haberler Gündem Güncel Kütahya'da "Kadın Yaşam Merkezi" açıldı | Son dakika haberleri

        Kütahya'da" Kadın Yaşam Merkezi" hizmete açıldı

        Kütahya Belediyesi'nin hayata geçirdiği Kadın Yaşam Merkezi törenle hizmete açıldı. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, merkezin kimsesiz ve ihtiyaç sahibi kadınlar için bir barınma alanından öte, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunan bir destek merkezi olacağını söyledi. Vali Musa Işın da "Hiçbir kadınımız yalnız değil. Kadınlarımız başımızın tacıdır. Bu değerli eseri ortaya çıkaran herkese teşekkür ediyorum" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 11:12 Güncelleme: 28.12.2024 - 11:12
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        Kütahya'da "Kadın Yaşam Merkezi" açıldı
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        Kütahya Belediyesi, 30 Ağustos Mahallesi Pilot Caddesi üzerinde yapımı tamamlanan Kadın Yaşam Merkezi'ni törenle hizmete açtı. Açılışa Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Valisi Musa Işın, belediye yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

        Açılışta konuşan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kadın Yaşam Merkezi'nin kimsesiz ve ihtiyaç sahibi kadınlar için bir barınma alanından öte, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunan bir destek merkezi olacağını söyledi.

        Başkan Kahveci, "Kadınlar güçlü olduğunda şehrimiz de güçlü olacak. Kadınlarımız mutlu olduğunda toplumumuz huzur bulacak. Kadın Yaşam Merkezimiz, 24 yatak kapasiteli 6 daire ve yönetim odasıyla hizmet verecek. Burada kadınlarımızın iş gücüne katılımını artırmak amacıyla çeşitli kurs ve seminerler düzenlenecek. Kadınlarımıza yalnız olmadıklarını hissettirmek için yanlarında olacağız" dedi.

        Kadın Yaşam Merkezi, yalnızca barınma değil; rehberlik, danışmanlık, kadınların iş gücüne katılımını destekleyici kurslar ve seminerler gibi birçok sosyal hizmeti bir arada sunacak. Başkan Kahveci, merkezin sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir örneği olduğunu belirterek, projelerinin devam edeceğini söyledi.

        Kütahya Valisi Musa Işın ise devletin kadınlar için yürüttüğü sosyal projelere değinerek, "Hiçbir kadınımız yalnız değil. Kadınlarımız başımızın tacıdır. Kimseyi aç veya açıkta bırakmayacağız. Belediye ve kurumlarımızla halkımıza sahip çıkıyoruz. Bu değerli eseri ortaya çıkaran herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

        Tören, katılımcıların merkezin gezilmesinin ardından sona erdi. Kadın Yaşam Merkezi'nin, Kütahya'da kadınlara güvenli bir yuva ve destek kapısı olması hedefleniyor.

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