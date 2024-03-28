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        3 aylık hamile Esra, kocası tarafından bıçakla öldürüldü

        OğuzhanKILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA- KÜTAHYA'da, akraba ziyaretinde tartıştığı kocası E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 00:00 Güncelleme: 28.03.2024 - 00:00
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        3 aylık hamile Esra, kocası tarafından bıçakla öldürüldü
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        OğuzhanKILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA- KÜTAHYA'da, akraba ziyaretinde tartıştığı kocası E.U. (29) tarafından bıçaklanan 3 aylık hamile Esra Uşak (26), yaşamını yitirdi. 

        Olay, akşam saatlerinde Ziraat Mahallesi Nazar Sokak'ta meydana geldi. Akraba ziyaretine gittikleri öğrenilen Esra Uşak ile eşi E.U. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.U., eşi Esra Uşak’ı göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan ve 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Esra Uşak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan E.U., sağlık kontrolünden geçirilip, emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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