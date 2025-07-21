Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Servis otobüsü, akaryakıt tankerine çarptı; 35 yaralı

        KÜTAHYA'da işçileri taşıyan servis otobüsü, akaryakıt tankerine arkadan çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 17:25 Güncelleme: 21.07.2025 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Servis otobüsü, akaryakıt tankerine çarptı; 35 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KÜTAHYA'da işçileri taşıyan servis otobüsü, akaryakıt tankerine arkadan çarptı. Kazada 35 kişi yaralandı.

        Kaza, Kütahya-Eskişehir kara yolu otogar kavşağında meydana geldi. A.D. yönetimindeki 43 S 0162 plakalı servis otobüsü, önünde giden İ.K. idaresindeki 34 HU 1655 plakalı akaryakıt tankerine çarptı. Kazada sürücü ile birlikte otobüste bulunan 35 kişi yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralıları Kütahya Şehir Hastanesi ve Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sakarya'daki yangın Bilecik'e sıçradı!
        Sakarya'daki yangın Bilecik'e sıçradı!
        Antalya 46,6 derece! Sokaklar boş, plaj dolu
        Antalya 46,6 derece! Sokaklar boş, plaj dolu
        21 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        21 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        26 ülkeden İsrail'e kınama
        26 ülkeden İsrail'e kınama
        Altan Öymen için Meclis'te tören
        Altan Öymen için Meclis'te tören
        Florya geliri, Osimhen için kullanılabilir mi?
        Florya geliri, Osimhen için kullanılabilir mi?
        Bakan Kurum'dan müteahhitlere uyarı
        Bakan Kurum'dan müteahhitlere uyarı
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Yasa dışı bahis ve kumara karşı eylem planı hazırlanıyor
        Yasa dışı bahis ve kumara karşı eylem planı hazırlanıyor
        Yerli kalp akciğer makinesinin ilk kan testleri başarıyla sonuçlandı
        Yerli kalp akciğer makinesinin ilk kan testleri başarıyla sonuçlandı
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi ateşe atma gayreti içinde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi ateşe atma gayreti içinde
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        HSK seçimi AYM gündeminde
        HSK seçimi AYM gündeminde

        Benzer Haberler

        Kütahya'da servis otobüsünün tankerle çarpıştığı kazada 35 kişi yaralandı
        Kütahya'da servis otobüsünün tankerle çarpıştığı kazada 35 kişi yaralandı
        TKDK desteğiyle köye kazandırdıkları tarım aletleriyle ekonomiye katkı sağl...
        TKDK desteğiyle köye kazandırdıkları tarım aletleriyle ekonomiye katkı sağl...
        Kütahya'da karısı tarafından bıçaklandığı öne sürülen kişi öldü
        Kütahya'da karısı tarafından bıçaklandığı öne sürülen kişi öldü
        Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
        Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Kütahya'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Kütahya'da konuştu:
        Kütahya'da büyücülük yoluyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli...
        Kütahya'da büyücülük yoluyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli...