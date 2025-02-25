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        Astronot Tuva Cihangir Atasever, Kütahya'da öğrencilerle buluştu

        Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Kütahya'da lise öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 12:43 Güncelleme: 25.02.2025 - 12:55
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        Astronot Tuva Cihangir Atasever, Kütahya'da öğrencilerle buluştu
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        Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Kütahya'da lise öğrencileriyle bir araya geldi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen programa katılan Atasever, öğrencilerle uzay yolculuğu ile bilim ve teknoloji alanındaki deneyimlerini paylaştı.

        Astronomi ve uzay teknolojileri alanlarında ilerlemek isteyenlere tavsiyelerde bulunan Atasever, gelecekte birçok gelişmeye ışık tutacak deneyler üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

        Milli Uzay Programı'nın gelecek yıllarda bu alanda yürütülecek çalışmaların temelini oluşturduğunu ve program kapsamında 10 hedef belirlendiğini belirten Atasever, şöyle devam etti:

        "Uyguladığımız program bunun ilk aşamasıydı, insanlı uçuşu başarıyla tamamladık. Bilimsel deneylerimizin analizleri önümüzdeki dönemde tamamen yayımlanmış olacak. Önemli hedeflerimiz var. Örneğin, aya yönelik bir hedefimiz var. Önümüzdeki yıllarda 2 farklı misyonla aya erişmeyi planlıyoruz. Bununla ilgili bir 'sert iniş' misyonumuz var. Biz, kendi geliştirdiğimiz bir uzay aracını başta dünya yörüngesine, daha sonra dünyanın yörüngesinden yavaş yavaş ay yörüngesine aktaracağız."

        Atasever, daha sonra mikro yer çekimi ortamındaki bilimsel deneylerine ilişkin sunum gerçekleştirdi.

        Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Atasever'e, Vali Yardımcısı Faruk Bekarlar hediye takdim etti.

        İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz'ın da katılımcılara hitap ettiği programa, öğrenciler ile öğretmenler katıldı.

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