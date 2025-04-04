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        Tavşanlı Belediyesi aşevi günlük 450 kişiye hizmet veriyor

        Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Belediyesinin aşevi her gün 450 kişiye iki öğün sıcak yemek ulaştırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 12:58 Güncelleme: 04.04.2025 - 13:04
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        Tavşanlı Belediyesi aşevi günlük 450 kişiye hizmet veriyor
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        Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Belediyesinin aşevi her gün 450 kişiye iki öğün sıcak yemek ulaştırıyor.

        Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcısı Aziz Solmaz, yaptığı açıklamada, aşevinin Tavşanlı halkının destekleriyle ayakta durduğunu belirtti.

        Aşevinin, her geçen gün geliştiğini anlatan Solmaz, şöyle konuştu:

        "Aşevimiz yılın 365 günü 450 kişiye hizmet vermeye çalışıyor. Vatandaşların bazen doğrudan belediye hesaplarına ödeme yaparak, bazen de bizzat gelerek aşevine bağışta bulunuyor. Belediye de bu bağışlar sayesinde aşevinin ihtiyacı olan malzemeleri alarak, yemek hazırlığına katkı sağlıyor. Kurban Bayramı'nda vatandaşların yaptığı et bağışları, soğuk hava depolarında saklanarak tüm yıl boyunca kullanılıyor. Hayırsever vatandaşlara teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız Ali Kemal Derin de aşevi çalışmalarına önem veriyor."

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