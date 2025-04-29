Kütahya'da 54 yıl hapis cezası bulunan firari "karşılıksız çek" hükümlüsü yakalandı

Firari hükümlünün, "karşılıksız çek verme" suçundan 65, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan da 1 kaydının bulunduğu öğrenildi.

Ekiplerin yaptığı çalışması sonucu yakalanan Hasan G, emniyetteki işlemlerin ardından Kütahya T Tipi Açık ve Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

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